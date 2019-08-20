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السفارة الأمريكية بالرياض: هذه نصيحتنا قبل الحصول على التأشيرة

تستقبل الاستفسارات عصر اليوم ويجيب عليها المسؤول القنصلي

نصحت السفارة الأمريكية في الرياض، المتقدمين للحصول على التأشيرة الأمريكية، بعدم القيام بأية حجوازات إلا بعد التأكد من حصولهم على التأشيرة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم: تستغرق إجراءات التأشيرة في بعض الأحيان عدة أسابيع إلى عدة شهور، لا تقُمْ بأي خطط أو حجوازات غير قابلة للاسترداد حتى حصولك على التأشيرة الخاصة بك على جوازك.

ودعت السفارة مَن لديه أي استفسار لطرحه اليوم من الساعة الثانية ظهرًا ولمدة ساعة؛ حيث قالت: يمكنكم اليوم طرح أسئلتكم المتعلقة بالتأشيرات تمام الساعة 2- 3 عصرًا، وسيقوم المسؤول القنصلي بالإجابة.

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السفارة الأمريكية بالرياض: هذه نصيحتنا قبل الحصول على التأشيرة
سبق

نصحت السفارة الأمريكية في الرياض، المتقدمين للحصول على التأشيرة الأمريكية، بعدم القيام بأية حجوازات إلا بعد التأكد من حصولهم على التأشيرة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم: تستغرق إجراءات التأشيرة في بعض الأحيان عدة أسابيع إلى عدة شهور، لا تقُمْ بأي خطط أو حجوازات غير قابلة للاسترداد حتى حصولك على التأشيرة الخاصة بك على جوازك.

ودعت السفارة مَن لديه أي استفسار لطرحه اليوم من الساعة الثانية ظهرًا ولمدة ساعة؛ حيث قالت: يمكنكم اليوم طرح أسئلتكم المتعلقة بالتأشيرات تمام الساعة 2- 3 عصرًا، وسيقوم المسؤول القنصلي بالإجابة.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
12:47 PM

السفارة الأمريكية بالرياض: هذه نصيحتنا قبل الحصول على التأشيرة

تستقبل الاستفسارات عصر اليوم ويجيب عليها المسؤول القنصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
6,630

نصحت السفارة الأمريكية في الرياض، المتقدمين للحصول على التأشيرة الأمريكية، بعدم القيام بأية حجوازات إلا بعد التأكد من حصولهم على التأشيرة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم: تستغرق إجراءات التأشيرة في بعض الأحيان عدة أسابيع إلى عدة شهور، لا تقُمْ بأي خطط أو حجوازات غير قابلة للاسترداد حتى حصولك على التأشيرة الخاصة بك على جوازك.

ودعت السفارة مَن لديه أي استفسار لطرحه اليوم من الساعة الثانية ظهرًا ولمدة ساعة؛ حيث قالت: يمكنكم اليوم طرح أسئلتكم المتعلقة بالتأشيرات تمام الساعة 2- 3 عصرًا، وسيقوم المسؤول القنصلي بالإجابة.

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