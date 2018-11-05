"أمير الجوف" يقف ميدانيًّا على جهود الجهات الخدمية لمواجهة الحالة المطرية‎

وقف أمير منطقة الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم على الجهود التي تبذلها عدد من الجهات الخدمية لإزالة مخلفات الأمطار والسيول، واطلع على الحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات لفتح بعض الطرق والشوارع أمام سالكيها.. وتابع ميدانيًّا داخل الأحياء تلك الجهود.

وقدَّم أمير الجوف شكره للدفاع المدني والأمانة وفرع وزارة النقل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على ما قامت به تلك الجهات وغيرها من الجهات ذات العلاقة من تضافر للجهود.. موجهًا بإيجاد الحلول الدائمة لمعالجة تجمعات المياه.

وكانت مدينة سكاكا قد شهدت أمطارًا غزيرة مساء اليوم الاثنين، تسببت بتجمع كميات كبيرة من المياه في عدد من النقاط بالشوارع العامة وبعض الأحياء؛ وقامت الأمانة بتكثيف جهودها لتصريف المياه.