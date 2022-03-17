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"ديوان المظالم": 13 خدمة قضائية يمكن الاستفادة منها عبر منصة معين الإلكترونية

دون الحاجة إلى الحضور للمحاكم الإدارية للمتابعة

تجمع الخدمات الإلكترونية القضائية لديوان المظالم الكثير من الإجراءات التي يمكن للمستفيدين إنجازها دون الحاجة إلى الحضور للمحاكم الإدارية للمتابعة، حيث وفرت منصة معين الإلكترونية العديد منها بشكل إلكتروني كامل، وبطريقة ميسرة، لا سيما مع الاحترازات الوقائية تجاه فيروس "كورونا" COVID-19، وفق ما قررته الجهات المختصة؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

كما هيّأ الديوان لذلك البنية التقنية الملائمة لاستكمال العديد إجراءات التقاضي والترافع، والتي يمكن إنهاؤها في أي وقت وفق معايير عالية في أمن المعلومات.

ومن الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة "معين الإلكترونية"، خدمة قضاياي، وخدمة مواعيدي، وتقديم الدعوى إلكترونياً، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، وخدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وطلب الاستئناف، والاستعلام عن حالة قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والاشعارات، والاستعلام التفصيلي عن قضية وعن صحة الوثائق فيها، وخدمة تعديل بيانات التبليغ في الدعاوى، بالإضافة إلى خدمة إثبات الحضور.

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"ديوان المظالم": 13 خدمة قضائية يمكن الاستفادة منها عبر منصة معين الإلكترونية
سبق

تجمع الخدمات الإلكترونية القضائية لديوان المظالم الكثير من الإجراءات التي يمكن للمستفيدين إنجازها دون الحاجة إلى الحضور للمحاكم الإدارية للمتابعة، حيث وفرت منصة معين الإلكترونية العديد منها بشكل إلكتروني كامل، وبطريقة ميسرة، لا سيما مع الاحترازات الوقائية تجاه فيروس "كورونا" COVID-19، وفق ما قررته الجهات المختصة؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

كما هيّأ الديوان لذلك البنية التقنية الملائمة لاستكمال العديد إجراءات التقاضي والترافع، والتي يمكن إنهاؤها في أي وقت وفق معايير عالية في أمن المعلومات.

ومن الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة "معين الإلكترونية"، خدمة قضاياي، وخدمة مواعيدي، وتقديم الدعوى إلكترونياً، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، وخدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وطلب الاستئناف، والاستعلام عن حالة قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والاشعارات، والاستعلام التفصيلي عن قضية وعن صحة الوثائق فيها، وخدمة تعديل بيانات التبليغ في الدعاوى، بالإضافة إلى خدمة إثبات الحضور.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
07:43 PM

"ديوان المظالم": 13 خدمة قضائية يمكن الاستفادة منها عبر منصة معين الإلكترونية

دون الحاجة إلى الحضور للمحاكم الإدارية للمتابعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تجمع الخدمات الإلكترونية القضائية لديوان المظالم الكثير من الإجراءات التي يمكن للمستفيدين إنجازها دون الحاجة إلى الحضور للمحاكم الإدارية للمتابعة، حيث وفرت منصة معين الإلكترونية العديد منها بشكل إلكتروني كامل، وبطريقة ميسرة، لا سيما مع الاحترازات الوقائية تجاه فيروس "كورونا" COVID-19، وفق ما قررته الجهات المختصة؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

كما هيّأ الديوان لذلك البنية التقنية الملائمة لاستكمال العديد إجراءات التقاضي والترافع، والتي يمكن إنهاؤها في أي وقت وفق معايير عالية في أمن المعلومات.

ومن الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة "معين الإلكترونية"، خدمة قضاياي، وخدمة مواعيدي، وتقديم الدعوى إلكترونياً، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، وخدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وطلب الاستئناف، والاستعلام عن حالة قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والاشعارات، والاستعلام التفصيلي عن قضية وعن صحة الوثائق فيها، وخدمة تعديل بيانات التبليغ في الدعاوى، بالإضافة إلى خدمة إثبات الحضور.

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