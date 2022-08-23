النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة

لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة
سبق

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
05:08 PM

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة

لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
1,103

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,287
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,038
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,005
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,213

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة