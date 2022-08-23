هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة
لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-23
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
05:08 PM
أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة
لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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