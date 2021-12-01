حلبة كورنيش جدة تجذب الأنظار في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1

27 منعطفاً بطول 6.175 كيلومتراً.. وبسرعة قصوى تصل إلى 322 كلم/ ساعة

تستعد جدة لاحتضان منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 ديسمبر 2021م، والتي ستقام على حلبةِ كورنيش جدة، الأسرع إنشاءً في تاريخ حلبات الفورمولا1، حيث تم بناؤها في ثمانية أشهر فقط.

وتم تشييدُ هذه الحلبة وفقاً لأفضل معايير الصحة والسلامة وأعلى مستويات الجودة، إذ تتمتع بالعديدِ من المزايا المهمة للسائقين من أجل الانطلاق بأعلى سرعات ممكنة، وزيادة مستويات التشويق خلال السباق.

وتشمل حلبة كورنيش جدة 27 منعطفاً، منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب "دي آر إي"، ويصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 كيلو متراً، ما يجعلُها ثاني أطول حلبة على خارطة الفورمولا 1 بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا.

وستكون حلبة كورنيش جدة هي الأسرع لهذا الموسم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلو متراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات تم تشييدها، لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

الجدير بالذكر أن عدد الشركات المشاركة في بناء حلبة كورنيش جدة بلغ 50 شركة، إضافة إلى 3000 متعهد بناء، وأكثر من 300 مهندس في مختلف التخصصات، فيما استهلكت الحلبة 37 ألف طن من الإسفلت، و600 ألف طن من الإسمنت، إلى جانب 30 ألف متر مكعّب من أحجار البناء، و1500 مصباح كهربائي، إلى جانب زراعة أكثر من 1900 شجرة.