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محافظ الأفلاج لطلاب المرحلة الثانوية: التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمع

تصوير: عبدالمجيد آل سهل :التقى محافظ الأفلاج تركي الهزاني، صباح الأحد، بطلاب المرحلة الثانوية، بثانوية الملك فهد، بليلى.

وشارك "الهزاني" الجميع فرحة العودة لمقاعد الدراسة وانطلاق عام جديد حافل بالجد والاجتهاد، مقدماً للطلاب رسائلا تربوية وتوجيهية لأبنائه الطلاب.

وكان مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، وقائد ثانوية الملك فهد، تميم الخضران، استقبلا محافظ الأفلاج، خلال زيارته للمدرسة لمشاركة الطلاب، برامج اليوم الأول، من انطلاقة العام الدراسي.

وقدّم "الهزاني" في كلمة وجّهها للطلاب رسائل تربوية بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك الجيد، وأكد لهم أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

ونوه إلى أن الطلاب هم عماد المستقبل وبسواعدهم تنهض البلاد وتستمر عجلة التنمية.

كما حثهم على الجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيلهم التعليمي والتقدم والتميز، وأشار إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، من اهتمام كبير ودعم لا محدود للتعليم.

من جهته، ثمّن قائد ثانية الملك فهد تميم الخضران، لمحافظ الأفلاج، ومدير التعليم، مشاركة الطلاب فرحة عودتهم لمقاعد الدراسة، وحثهم على مواصلة العلم والمعرفة والاجتهاد في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

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محافظ الأفلاج لطلاب المرحلة الثانوية: التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمع
سبق

تصوير: عبدالمجيد آل سهل :التقى محافظ الأفلاج تركي الهزاني، صباح الأحد، بطلاب المرحلة الثانوية، بثانوية الملك فهد، بليلى.

وشارك "الهزاني" الجميع فرحة العودة لمقاعد الدراسة وانطلاق عام جديد حافل بالجد والاجتهاد، مقدماً للطلاب رسائلا تربوية وتوجيهية لأبنائه الطلاب.

وكان مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، وقائد ثانوية الملك فهد، تميم الخضران، استقبلا محافظ الأفلاج، خلال زيارته للمدرسة لمشاركة الطلاب، برامج اليوم الأول، من انطلاقة العام الدراسي.

وقدّم "الهزاني" في كلمة وجّهها للطلاب رسائل تربوية بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك الجيد، وأكد لهم أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

ونوه إلى أن الطلاب هم عماد المستقبل وبسواعدهم تنهض البلاد وتستمر عجلة التنمية.

كما حثهم على الجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيلهم التعليمي والتقدم والتميز، وأشار إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، من اهتمام كبير ودعم لا محدود للتعليم.

من جهته، ثمّن قائد ثانية الملك فهد تميم الخضران، لمحافظ الأفلاج، ومدير التعليم، مشاركة الطلاب فرحة عودتهم لمقاعد الدراسة، وحثهم على مواصلة العلم والمعرفة والاجتهاد في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
03:07 PM

محافظ الأفلاج لطلاب المرحلة الثانوية: التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تصوير: عبدالمجيد آل سهل :التقى محافظ الأفلاج تركي الهزاني، صباح الأحد، بطلاب المرحلة الثانوية، بثانوية الملك فهد، بليلى.

وشارك "الهزاني" الجميع فرحة العودة لمقاعد الدراسة وانطلاق عام جديد حافل بالجد والاجتهاد، مقدماً للطلاب رسائلا تربوية وتوجيهية لأبنائه الطلاب.

وكان مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، وقائد ثانوية الملك فهد، تميم الخضران، استقبلا محافظ الأفلاج، خلال زيارته للمدرسة لمشاركة الطلاب، برامج اليوم الأول، من انطلاقة العام الدراسي.

وقدّم "الهزاني" في كلمة وجّهها للطلاب رسائل تربوية بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك الجيد، وأكد لهم أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

ونوه إلى أن الطلاب هم عماد المستقبل وبسواعدهم تنهض البلاد وتستمر عجلة التنمية.

كما حثهم على الجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيلهم التعليمي والتقدم والتميز، وأشار إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، من اهتمام كبير ودعم لا محدود للتعليم.

من جهته، ثمّن قائد ثانية الملك فهد تميم الخضران، لمحافظ الأفلاج، ومدير التعليم، مشاركة الطلاب فرحة عودتهم لمقاعد الدراسة، وحثهم على مواصلة العلم والمعرفة والاجتهاد في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

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