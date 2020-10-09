النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

الأردن يرصد 1246 حالة جديدة

سجل العراق 3214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 397780 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9735 حالة، فيما سُجّلت 4282 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 328097 حالة.

وفي الأردن، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22763 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن "حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 16 أردني قادمين من الخارج، و 1230 حالة محلية"، مشيرة إلى تسجيل 129 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5911 حالة، كما سُجلت 22 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 166 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد
سبق

سجل العراق 3214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 397780 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9735 حالة، فيما سُجّلت 4282 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 328097 حالة.

وفي الأردن، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22763 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن "حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 16 أردني قادمين من الخارج، و 1230 حالة محلية"، مشيرة إلى تسجيل 129 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5911 حالة، كما سُجلت 22 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 166 حالة.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
07:44 PM

العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

الأردن يرصد 1246 حالة جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
140

سجل العراق 3214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 397780 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9735 حالة، فيما سُجّلت 4282 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 328097 حالة.

وفي الأردن، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22763 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن "حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 16 أردني قادمين من الخارج، و 1230 حالة محلية"، مشيرة إلى تسجيل 129 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5911 حالة، كما سُجلت 22 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 166 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,764
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,371
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,660
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,239

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة