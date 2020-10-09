العراق يسجل 3214 إصابة بفيروس كورونا المستجد

الأردن يرصد 1246 حالة جديدة

سجل العراق 3214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 397780 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9735 حالة، فيما سُجّلت 4282 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 328097 حالة.

وفي الأردن، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22763 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن "حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 16 أردني قادمين من الخارج، و 1230 حالة محلية"، مشيرة إلى تسجيل 129 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5911 حالة، كما سُجلت 22 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 166 حالة.

