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عجائب كورونا.. الشرطة الأميركية تدعو المجرمين إلى مراعاة "فترة الوباء"

الأميركيون زادوا إقبالهم على شراء الأسلحة في ظلّ تفشّي الفيروس

في واقعة غريبة ووسط الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم جراء تفشي كورونا؛ حاول قسم شرطة في مدينة سولت ليك سيتي الأميركية، أن يستغل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة من أجل الحد من النشاط الإجرامي.

وبحسب "سكاي نيوز": فقد استعان رجال الشرطة الأميركيون بحسّ الدعابة والسخرية؛ حتى يحثّوا المجرمين على الحد من ممارساتهم في عاصمة ولاية يوتا.

وفي هذا الإطار كتب قسم الشرطة في حسابه على تويتر يقول: "نظرًا لتفشّي الحالات المؤكدة من كوفيد-19 في المجتمع، يطلب قسم شرطة سولت ليك سيتي إيقاف جميع الأنشطة الإجرامية وكافة أشكال السلوك العدواني حتى إشعار آخر".

وأضافت الشرطة في التغريدة: "نحن نقدر تعاونكم المتوقع في وقف الجريمة ونشكر المجرمين مقدمًا".

وقد حظيت التغريدة، على حساب قسم الشرطة على تويتر الذي يبلغ عدد متابعيه 38 ألف شخص؛ بإعجاب كبير وصل إلى 16 ألفًا، بينما تمت إعادة نشرها نحو 6 آلاف مرة.

يأتي هذا فيما ذكرت التقارير، مؤخرًا، أن الأميركيين زادوا إقبالهم على شراء الأسلحة، في ظلّ تفشّي الفيروس؛ حيث قال بعض المشترين إنهم يريدون حماية أنفسهم في الفترة المقبلة؛ تحسُّبًا لأي نشاط إجرامي في ظل قيود التنقل.

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عجائب كورونا.. الشرطة الأميركية تدعو المجرمين إلى مراعاة "فترة الوباء"
سبق

في واقعة غريبة ووسط الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم جراء تفشي كورونا؛ حاول قسم شرطة في مدينة سولت ليك سيتي الأميركية، أن يستغل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة من أجل الحد من النشاط الإجرامي.

وبحسب "سكاي نيوز": فقد استعان رجال الشرطة الأميركيون بحسّ الدعابة والسخرية؛ حتى يحثّوا المجرمين على الحد من ممارساتهم في عاصمة ولاية يوتا.

وفي هذا الإطار كتب قسم الشرطة في حسابه على تويتر يقول: "نظرًا لتفشّي الحالات المؤكدة من كوفيد-19 في المجتمع، يطلب قسم شرطة سولت ليك سيتي إيقاف جميع الأنشطة الإجرامية وكافة أشكال السلوك العدواني حتى إشعار آخر".

وأضافت الشرطة في التغريدة: "نحن نقدر تعاونكم المتوقع في وقف الجريمة ونشكر المجرمين مقدمًا".

وقد حظيت التغريدة، على حساب قسم الشرطة على تويتر الذي يبلغ عدد متابعيه 38 ألف شخص؛ بإعجاب كبير وصل إلى 16 ألفًا، بينما تمت إعادة نشرها نحو 6 آلاف مرة.

يأتي هذا فيما ذكرت التقارير، مؤخرًا، أن الأميركيين زادوا إقبالهم على شراء الأسلحة، في ظلّ تفشّي الفيروس؛ حيث قال بعض المشترين إنهم يريدون حماية أنفسهم في الفترة المقبلة؛ تحسُّبًا لأي نشاط إجرامي في ظل قيود التنقل.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
07:52 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:09 PM

عجائب كورونا.. الشرطة الأميركية تدعو المجرمين إلى مراعاة "فترة الوباء"

الأميركيون زادوا إقبالهم على شراء الأسلحة في ظلّ تفشّي الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في واقعة غريبة ووسط الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم جراء تفشي كورونا؛ حاول قسم شرطة في مدينة سولت ليك سيتي الأميركية، أن يستغل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة من أجل الحد من النشاط الإجرامي.

وبحسب "سكاي نيوز": فقد استعان رجال الشرطة الأميركيون بحسّ الدعابة والسخرية؛ حتى يحثّوا المجرمين على الحد من ممارساتهم في عاصمة ولاية يوتا.

وفي هذا الإطار كتب قسم الشرطة في حسابه على تويتر يقول: "نظرًا لتفشّي الحالات المؤكدة من كوفيد-19 في المجتمع، يطلب قسم شرطة سولت ليك سيتي إيقاف جميع الأنشطة الإجرامية وكافة أشكال السلوك العدواني حتى إشعار آخر".

وأضافت الشرطة في التغريدة: "نحن نقدر تعاونكم المتوقع في وقف الجريمة ونشكر المجرمين مقدمًا".

وقد حظيت التغريدة، على حساب قسم الشرطة على تويتر الذي يبلغ عدد متابعيه 38 ألف شخص؛ بإعجاب كبير وصل إلى 16 ألفًا، بينما تمت إعادة نشرها نحو 6 آلاف مرة.

يأتي هذا فيما ذكرت التقارير، مؤخرًا، أن الأميركيين زادوا إقبالهم على شراء الأسلحة، في ظلّ تفشّي الفيروس؛ حيث قال بعض المشترين إنهم يريدون حماية أنفسهم في الفترة المقبلة؛ تحسُّبًا لأي نشاط إجرامي في ظل قيود التنقل.

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