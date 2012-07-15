"الحمدان" يشيد بموافقة القيادة على اعتماد منصة "صحة" لمنح الإجازات

في إطار توجيهات رفع مستوى الخدمات للمستفيدين بالقطاع الوظيفي الحكومي

رفع سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الخدمة المدنية، شكره وتقديره العظيمَيْن إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-؛ وذلك بمناسبة موافقته الكريمة على اعتماد منصة "صحة" لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة، وربطها إلكترونيًّا مع وزارة الخدمة المدنية؛ إذ ستقوم الوزارة باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة "صحة" لموظفي الدولة.

وأوضح وزير الخدمة المدنية أن منصة "صحة" جاءت في سياق التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد -أيده الله-، التي تؤكد الأخذ بسبل التحديث والتطوير في كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع الوظيفي الحكومي، كما أنها أحد أوجه أتمتة الأنظمة تقنيًّا وإلكترونيًّا، وتحديث السياقات النظامية لها بما يتواءم مع مستهدفات برنامج التحول الوطني الساعية إلى إقرار التعاملات الإلكترونية فائقة الجودة ومحكمة التطبيق.

وبيّن وزير الخدمة المدنية أن منصة "صحة" تمثل نتيجة جيدة لعمل تكاملي وتشاركي مع وزارة الصحة سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لموظفي القطاع الحكومي فيما يتعلق بالإجازات المرضية واعتمادها؛ إذ ستسهم المنصة في تسهيل الإجراءات وتسريعها وأتمتتها بشكل تقني حديث.

وفي هذا السياق ذكر وزير الخدمة المدنية أن وزارة الخدمة المدنية ماضية في التشارك مع الجهات الحكومية لتقديم ما يتعلق بخدماتها المقدمة، وبجانب الخدمة المدنية.. ولن تدخر وسعًا في تقديم خبراتها الإدارية والتقنية والتدريبية في هذا الشأن.. وستضاف العديد من الخدمات والمنصات القادمة لتيسير الكثير من الخدمات المدنية وفق جدولة زمنية محسوبة، وتحديث يراعي الانتقال بشكل واثق بالنظم الإدارية التقليدية إلى نظم الموارد البشرية الحديثة.

واختتم وزير الخدمة المدنية تصريحه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه الخدمة المدنية من كبير الاهتمام وعظيم الرعاية من القيادة الرشيدة؛ وهو ما كان له الأثر الفاعل في أعمال وزارة الخدمة المدنية وقدراتها على تحقيق الخطط الكبرى من أجل التحديث والتطوير للوائحها وبرامجها وخدماتها وفق الرؤية الطموحة التي تتجه بالمملكة العربية السعودية نحو مزيد من النجاحات، وتصنع مستقبلاً وطنيًّا أكثر ازدهارًا ونماء وتقدمًا.

ودعت وزارة الصحة بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على اعتماد "منصة صحة" إلى التعرف على خدمة "الإجازات المرضية" لموظفي الدولة.

ونشرت تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، أعادتها وزارة الخدمة المدنية، موضحة فيها مميزات الخدمة بضمان وصول الإجازة المرضية بشكل إلكتروني عاجل إلى جهة عمل الموظف، وإبلاغه بصدورها برسالة نصية، وبموثوقية مصدر الإجازة، والتحقق من بيانات المريض والطبيب والمنشأة الصحية. وأشارت إلى أن الاستعلام عن الإجازة الصادرة من منصة صحة لا يتطلب التسجيل في المنصة، وأنه يمكن الاستعلام من خلال منصة "بياناتي" الوظيفية على بوابة وزارة الخدمة المدنية.