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أمين "اعتدال" يستقبل وفدًا من ضباط الإعلام في القوات المسلحة العراقية

بحثا التعاون المشترك وتبادُل الخبرات في ملف "مكافحة الفكر المتطرف"

استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم، وفدًا عسكريًّا عراقيًّا، يضم مجموعة من ضباط الإعلام في أفرع القوات المسلحة العراقية برئاسة الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الزبيدي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في ملف مكافحة الفكر المتطرف.

وقال اللواء الزبيدي في كلمة له بتلك المناسبة: "لدينا خبرة في مجال مكافحة داعش، لكن لا يُستغنى عن مساعدة مركز (اعتدال)". مضيفًا: "تحية حب واحترام لكل العاملين في المركز. نعمل على أن يكون هناك عمل مشترك، كما أتقدم بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - وللقوات المسلحة السعودية على ما تقوم به في مكافحة الفكر المتطرف".

من جانبه، أكد الدكتور منصور الشمري أن ما يقوم به مركز (اعتدال) هو "عمل تكاملي، يستفيد من تجربة الجميع". مضيفًا بأن المركز شريك لجميع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب، وهو بالدرجة الأولى يقدم ما لديه من خدمات وخبراء وأبحاث في خدمة العراق.

وتجول الوفد في إدارة القيادة والسيطرة، وتعرَّف على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي بُنيت وطُوّرت داخل المركز.

وفي ختام الزيارة تبودلت الهدايا، والتُقطت الصور التذكارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين "اعتدال" يستقبل وفدًا من ضباط الإعلام في القوات المسلحة العراقية
سبق

استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم، وفدًا عسكريًّا عراقيًّا، يضم مجموعة من ضباط الإعلام في أفرع القوات المسلحة العراقية برئاسة الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الزبيدي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في ملف مكافحة الفكر المتطرف.

وقال اللواء الزبيدي في كلمة له بتلك المناسبة: "لدينا خبرة في مجال مكافحة داعش، لكن لا يُستغنى عن مساعدة مركز (اعتدال)". مضيفًا: "تحية حب واحترام لكل العاملين في المركز. نعمل على أن يكون هناك عمل مشترك، كما أتقدم بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - وللقوات المسلحة السعودية على ما تقوم به في مكافحة الفكر المتطرف".

من جانبه، أكد الدكتور منصور الشمري أن ما يقوم به مركز (اعتدال) هو "عمل تكاملي، يستفيد من تجربة الجميع". مضيفًا بأن المركز شريك لجميع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب، وهو بالدرجة الأولى يقدم ما لديه من خدمات وخبراء وأبحاث في خدمة العراق.

وتجول الوفد في إدارة القيادة والسيطرة، وتعرَّف على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي بُنيت وطُوّرت داخل المركز.

وفي ختام الزيارة تبودلت الهدايا، والتُقطت الصور التذكارية.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
11:01 PM

أمين "اعتدال" يستقبل وفدًا من ضباط الإعلام في القوات المسلحة العراقية

بحثا التعاون المشترك وتبادُل الخبرات في ملف "مكافحة الفكر المتطرف"

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أحمد البراهيم - الرياض
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استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم، وفدًا عسكريًّا عراقيًّا، يضم مجموعة من ضباط الإعلام في أفرع القوات المسلحة العراقية برئاسة الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الزبيدي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في ملف مكافحة الفكر المتطرف.

وقال اللواء الزبيدي في كلمة له بتلك المناسبة: "لدينا خبرة في مجال مكافحة داعش، لكن لا يُستغنى عن مساعدة مركز (اعتدال)". مضيفًا: "تحية حب واحترام لكل العاملين في المركز. نعمل على أن يكون هناك عمل مشترك، كما أتقدم بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - وللقوات المسلحة السعودية على ما تقوم به في مكافحة الفكر المتطرف".

من جانبه، أكد الدكتور منصور الشمري أن ما يقوم به مركز (اعتدال) هو "عمل تكاملي، يستفيد من تجربة الجميع". مضيفًا بأن المركز شريك لجميع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب، وهو بالدرجة الأولى يقدم ما لديه من خدمات وخبراء وأبحاث في خدمة العراق.

وتجول الوفد في إدارة القيادة والسيطرة، وتعرَّف على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي بُنيت وطُوّرت داخل المركز.

وفي ختام الزيارة تبودلت الهدايا، والتُقطت الصور التذكارية.

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