سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية شفاء 818 حالة من فيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 83.040 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

شفاء 818 حالة من فيروس كورونا في الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-10 سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية شفاء 818 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 83.040 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 11:10 AM

شفاء 818 حالة من فيروس كورونا في الكويت إجمالي الحالات التي تعافت بلغت 83.040 حالة





A A A





0 مشاركة

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية شفاء 818 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 83.040 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.