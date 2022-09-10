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شفاء 818 حالة من فيروس كورونا في الكويت

إجمالي الحالات التي تعافت بلغت 83.040 حالة

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية شفاء 818 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 83.040 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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شفاء 818 حالة من فيروس كورونا في الكويت
سبق

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية شفاء 818 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 83.040 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
11:10 AM

شفاء 818 حالة من فيروس كورونا في الكويت

إجمالي الحالات التي تعافت بلغت 83.040 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية شفاء 818 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 83.040 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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