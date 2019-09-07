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"نورة آل مسرع" مديراً لمركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة عسير

في رابع منصب قيادي للمرأة في أمانة المنطقة

أصدر أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قراراً بتعيين نورة بنت مسرع آل مسرع مديراً لمركز رجال الأعمال بأمانة منطقة عسير، لتشغل بذلك المرأة السعودية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها رابع المناصب القيادية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أنه انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، وإيماناً من الأمانة بدور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي، وقدرتها على الإنجاز، واحتضان الأفكار الإبداعية فإن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي، وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي المناصب القيادية في العمل البلدي، خصوصاً مع دخول المرأة في العديد من الأنشطة.

ويهدف المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم وبما يتناسب معهم خصوصًا وأن رغبة الأمانة تتبلور في توفير خدمات راقية للمستثمرين، وذلك من خلال الاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين عبر مواكبة كل جديد بما يرتقي بمستوى وجودة ما يقدم لهم من خدمات والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تمكنهم من تطوير أعمالهم التجارية والخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.

يذكر أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة، علمًا بأن الأمانة قد هيأت بالمركز عددًا من المقرات المجهزة بكافة احتياجات الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال مستفيدي المركز والتي تتمثل في الغرفة التجارية بأبها والدفاع المدني والجوازات وكتابة العدل ومكتب العمل والزكاة والدخل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"نورة آل مسرع" مديراً لمركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة عسير
سبق

أصدر أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قراراً بتعيين نورة بنت مسرع آل مسرع مديراً لمركز رجال الأعمال بأمانة منطقة عسير، لتشغل بذلك المرأة السعودية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها رابع المناصب القيادية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أنه انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، وإيماناً من الأمانة بدور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي، وقدرتها على الإنجاز، واحتضان الأفكار الإبداعية فإن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي، وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي المناصب القيادية في العمل البلدي، خصوصاً مع دخول المرأة في العديد من الأنشطة.

ويهدف المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم وبما يتناسب معهم خصوصًا وأن رغبة الأمانة تتبلور في توفير خدمات راقية للمستثمرين، وذلك من خلال الاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين عبر مواكبة كل جديد بما يرتقي بمستوى وجودة ما يقدم لهم من خدمات والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تمكنهم من تطوير أعمالهم التجارية والخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.

يذكر أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة، علمًا بأن الأمانة قد هيأت بالمركز عددًا من المقرات المجهزة بكافة احتياجات الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال مستفيدي المركز والتي تتمثل في الغرفة التجارية بأبها والدفاع المدني والجوازات وكتابة العدل ومكتب العمل والزكاة والدخل.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
07:19 PM

"نورة آل مسرع" مديراً لمركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة عسير

في رابع منصب قيادي للمرأة في أمانة المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أصدر أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قراراً بتعيين نورة بنت مسرع آل مسرع مديراً لمركز رجال الأعمال بأمانة منطقة عسير، لتشغل بذلك المرأة السعودية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها رابع المناصب القيادية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أنه انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، وإيماناً من الأمانة بدور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي، وقدرتها على الإنجاز، واحتضان الأفكار الإبداعية فإن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي، وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي المناصب القيادية في العمل البلدي، خصوصاً مع دخول المرأة في العديد من الأنشطة.

ويهدف المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم وبما يتناسب معهم خصوصًا وأن رغبة الأمانة تتبلور في توفير خدمات راقية للمستثمرين، وذلك من خلال الاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين عبر مواكبة كل جديد بما يرتقي بمستوى وجودة ما يقدم لهم من خدمات والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تمكنهم من تطوير أعمالهم التجارية والخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.

يذكر أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة، علمًا بأن الأمانة قد هيأت بالمركز عددًا من المقرات المجهزة بكافة احتياجات الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال مستفيدي المركز والتي تتمثل في الغرفة التجارية بأبها والدفاع المدني والجوازات وكتابة العدل ومكتب العمل والزكاة والدخل.

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