"تعليم الرياض" يصدر تعميم حوافز معلمي الصفوف والندب

بناءً على توجيهات الوزير

أصدرت إدارة تعليم الرياض، اليوم الاثنين، تعميماً بحوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين جزئيًا أو كليًا المعتمدة للمعلمين والمعلمات، بناءً على توجيه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار العمل بحوافز معلمي الصفوف الأولية المشار إليها في التعميم رقم ٣٧٦٦٢٠٨٧ وتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٠هـ.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت في شعبان الماضي، باستمرار العمل بحوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية الصادر في عام 1437ه، والمتضمن منح معلِّم الصفوف الأولية إجازة في نهاية كل فصل دراسي من نهاية الأسبوع الأول من اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وضم التعميم أيضًا، استمرار الحوافز الأخرى وهي تخفيض النصاب للمشمولين بالحوافز إلى 20 حصة أسبوعيًا، مع الإعفاء من حصص الانتظار والإشراف اليومي والمناوبة، وعدم الندب أو النقل خلال العام الدراسي لسد العجز إلا برغبته وموافقته، بالإضافة لعدم تكليفه بالملاحظة على اختبارات المراحل الأخرى، ومنحه الأفضلية في التدريس بالحملات الصيفية.

كما تضمن التعميم استمرار العمل بحوافز المعلمين والمعلمات المكلفين جزئيًا أو كليًا بإجازة لمدة أسبوع، نهاية كل فصل دراسي مكلف فيه مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله.

وجاء التعميم للدور المحوري الذي يبذله معلمو ومعلمات الصفوف الأولية خلال العام الدراسي، والمهام المرتبطة بالحصص الدراسية وما يلحق بها، وشدد التعميم على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من العام الدراسي الجاري.