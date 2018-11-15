النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

"الشهري" لرتبة عميد بمدني عسير

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي بمكتبه بمديرية المنطقة صباح اليوم العميد عبدالله بن عائض الشهري رتبته الجديده بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته الى رتبة عميد متمنيًا له التوفيق..

فيما قدم العميد "الشهري" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة موضحًا أن هذه الترقية تعد دافعًا له نحو تقديم مزيد من الجهد لخدمة الوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الشهري" لرتبة عميد بمدني عسير
سبق

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي بمكتبه بمديرية المنطقة صباح اليوم العميد عبدالله بن عائض الشهري رتبته الجديده بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته الى رتبة عميد متمنيًا له التوفيق..

فيما قدم العميد "الشهري" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة موضحًا أن هذه الترقية تعد دافعًا له نحو تقديم مزيد من الجهد لخدمة الوطن.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:47 PM

"الشهري" لرتبة عميد بمدني عسير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
248

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي بمكتبه بمديرية المنطقة صباح اليوم العميد عبدالله بن عائض الشهري رتبته الجديده بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته الى رتبة عميد متمنيًا له التوفيق..

فيما قدم العميد "الشهري" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة موضحًا أن هذه الترقية تعد دافعًا له نحو تقديم مزيد من الجهد لخدمة الوطن.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,574
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,869
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,455
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,449

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة