84 مليون دولار.. تعويض أُسَر 6 من ضحايا الطائرة التي أسقطها "الحرس الثوري"

وفق قرار لمحكمة كندية.. الطائرة تتبع الخطوط الأوكرانية والواقعةُ قبل نحو عامين

منحت محكمة كندية في أونتاريو، تعويضًا قدره 107 ملايين دولار كندي (83.94 مليون دولار)، بالإضافة إلى الفائدة لأُسَر ستة أشخاص لقوا حتفهم عندما أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية قبل نحو عامين.

وكانت إيران قد أسقطت طائرة الركاب في يناير 2020، ولَقِيَ جميع من كانوا على متنها وعددهم 176، حتفهم، من بينهم 55 مواطنًا كنديًّا و30 يحملون الإقامة الدائمة بكندا؛ وفق "رويترز".

ورفعت الأسر الست دعوى مدنية ضد إيران ومسؤولين آخرين تقول إنهم يتحملون مسؤولية الحادث.

وقال مارك أرنولد محامي الأسر؛ فإن فريقه سيسعى إلى مصادرة أصول إيرانية داخل كندا وخارجها، مضيفًا أن إيران تمتلك ناقلات نفط في بلدان أخرى، وأن فريقه سيسعى لمصادرة كل ما يمكن مصادرته لسداد مستحقات الأسر.

وأصدر القاضي إدوارد بيلوبابا قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو بتاريخ 31 ديسمبر، وأعلنه أرنولد يوم الاثنين.

واتهم تقرير أعده فريق بحث جنائي كندي خاص في منتصف 2021، إيران بعدم الكفاءة والتهور في واقعة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية. وانتقدت إيران التقرير ووصفته بأنه "مُسَيس للغاية".

وجاء في التقرير أنه رغم أن إسقاط طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في رحلتها رقم 752 لم يكن متعمدًا؛ فإن ذلك لا يُعفي المسؤولين الإيرانيين من المسؤولية.

وكانت إيران قد أقرت بأنها أسقطت الطائرة بعد وقت قليل من إقلاعها من طهران في يناير 2020، وأرجعت ذلك إلى "خطأ كارثي" من جانب قوات كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.