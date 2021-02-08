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عن عمر 100 سنة.. وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز

ساهَمَ في تشكيل ملامح حقبة جديدة للعلاقات الأمريكية السوفيتية وإنهاء الحرب الباردة

أعلن معهد هوفر ومقره ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز عن عمر 100 عام.

وكان شولتز قد ساهم في تشكيل ملامح حقبة جديدة للعلاقات الأمريكية السوفيتية وإنهاء الحرب الباردة خلال إدارة الرئيس الراحل رونالد ريجان.

ووصف المعهد في بيان، "شولتز" الذي تولى حقيبة الشؤون الخارجية في الفترة من يوليو 1982 حتى يناير 1989م، بأنه كان أحد السياسيين الأكثر اتساقًا في كل الأزمنة؛ مشيرًا إلى أنه عمل مع ثلاثة رؤساء أمريكيين.

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عن عمر 100 سنة.. وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز
سبق

أعلن معهد هوفر ومقره ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز عن عمر 100 عام.

وكان شولتز قد ساهم في تشكيل ملامح حقبة جديدة للعلاقات الأمريكية السوفيتية وإنهاء الحرب الباردة خلال إدارة الرئيس الراحل رونالد ريجان.

ووصف المعهد في بيان، "شولتز" الذي تولى حقيبة الشؤون الخارجية في الفترة من يوليو 1982 حتى يناير 1989م، بأنه كان أحد السياسيين الأكثر اتساقًا في كل الأزمنة؛ مشيرًا إلى أنه عمل مع ثلاثة رؤساء أمريكيين.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
08:24 AM

عن عمر 100 سنة.. وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز

ساهَمَ في تشكيل ملامح حقبة جديدة للعلاقات الأمريكية السوفيتية وإنهاء الحرب الباردة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن معهد هوفر ومقره ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز عن عمر 100 عام.

وكان شولتز قد ساهم في تشكيل ملامح حقبة جديدة للعلاقات الأمريكية السوفيتية وإنهاء الحرب الباردة خلال إدارة الرئيس الراحل رونالد ريجان.

ووصف المعهد في بيان، "شولتز" الذي تولى حقيبة الشؤون الخارجية في الفترة من يوليو 1982 حتى يناير 1989م، بأنه كان أحد السياسيين الأكثر اتساقًا في كل الأزمنة؛ مشيرًا إلى أنه عمل مع ثلاثة رؤساء أمريكيين.

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