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"الآسيوي" يستعيد ذكرى هدف "قوميز" في مرمى الأهلي بدوري الأبطال

أسهم في حصول فريقه على الكأس واللعب في مونديال الأندية

استعاد الاتحاد الآسيوي ذكريات أحد أهداف نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز، في مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2019.

وتحت عنوان "هدف اليوم" نشر حساب دوري أبطال آسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للهدف الثاني للنجم الفرنسي في مرمى الأهلي، أرفقه بعبارة "الثبات وتوقع ارتداد الكرة.. قوة التسديدة".

يُشار إلى أن هذا الهدف سُجل في الدقيقة الـ48 من مباراة ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا، وبفضله تمكَّن الهلال من العودة لأجواء المباراة؛ إذ كان متأخرًا (1-2) مستغلاً ارتداد الكرة من يد حارس الأهلي محمد العويس؛ ليرسل "قوميز" قذيفة صاروخية، استقرت في الشباك بكل قوة وإتقان مدركًا التعادل لفريقه.

يُذكر أن "قوميز" نجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز (4-2) بتسجيله ثلاثة أهداف في تلك المباراة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري أبطال آسيا الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي" يستعيد ذكرى هدف "قوميز" في مرمى الأهلي بدوري الأبطال
سبق

استعاد الاتحاد الآسيوي ذكريات أحد أهداف نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز، في مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2019.

وتحت عنوان "هدف اليوم" نشر حساب دوري أبطال آسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للهدف الثاني للنجم الفرنسي في مرمى الأهلي، أرفقه بعبارة "الثبات وتوقع ارتداد الكرة.. قوة التسديدة".

يُشار إلى أن هذا الهدف سُجل في الدقيقة الـ48 من مباراة ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا، وبفضله تمكَّن الهلال من العودة لأجواء المباراة؛ إذ كان متأخرًا (1-2) مستغلاً ارتداد الكرة من يد حارس الأهلي محمد العويس؛ ليرسل "قوميز" قذيفة صاروخية، استقرت في الشباك بكل قوة وإتقان مدركًا التعادل لفريقه.

يُذكر أن "قوميز" نجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز (4-2) بتسجيله ثلاثة أهداف في تلك المباراة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
10:15 PM

"الآسيوي" يستعيد ذكرى هدف "قوميز" في مرمى الأهلي بدوري الأبطال

أسهم في حصول فريقه على الكأس واللعب في مونديال الأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعاد الاتحاد الآسيوي ذكريات أحد أهداف نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز، في مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2019.

وتحت عنوان "هدف اليوم" نشر حساب دوري أبطال آسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للهدف الثاني للنجم الفرنسي في مرمى الأهلي، أرفقه بعبارة "الثبات وتوقع ارتداد الكرة.. قوة التسديدة".

يُشار إلى أن هذا الهدف سُجل في الدقيقة الـ48 من مباراة ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا، وبفضله تمكَّن الهلال من العودة لأجواء المباراة؛ إذ كان متأخرًا (1-2) مستغلاً ارتداد الكرة من يد حارس الأهلي محمد العويس؛ ليرسل "قوميز" قذيفة صاروخية، استقرت في الشباك بكل قوة وإتقان مدركًا التعادل لفريقه.

يُذكر أن "قوميز" نجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز (4-2) بتسجيله ثلاثة أهداف في تلك المباراة.

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