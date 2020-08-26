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مصرع جندي تركي في طرابلس.. وأنقرة تتكتم على التفاصيل

برتبة رقيب ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في العاصمة الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مصرع أحد عناصر الجيش التركي التابع لوحدة الدفاع الجوي العاملة في العاصمة الليبية طرابلس.

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها في "تويتر" نعيًا للجندي الذي يُدعى بلال يلماز، وهو برتبة رقيب، ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأضافت، أن الجندي لَقِيَ مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس، بعد فشل التدخل الطبي في محاولة لإنقاذه، ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في خبر نعيها الجندي على تويتر: "تعرّض صديقنا في السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته في طرابلس ليبيا في 25 أغسطس 2020".

الجيش التركي ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصرع جندي تركي في طرابلس.. وأنقرة تتكتم على التفاصيل
سبق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مصرع أحد عناصر الجيش التركي التابع لوحدة الدفاع الجوي العاملة في العاصمة الليبية طرابلس.

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها في "تويتر" نعيًا للجندي الذي يُدعى بلال يلماز، وهو برتبة رقيب، ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأضافت، أن الجندي لَقِيَ مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس، بعد فشل التدخل الطبي في محاولة لإنقاذه، ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في خبر نعيها الجندي على تويتر: "تعرّض صديقنا في السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته في طرابلس ليبيا في 25 أغسطس 2020".

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:49 AM

مصرع جندي تركي في طرابلس.. وأنقرة تتكتم على التفاصيل

برتبة رقيب ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في العاصمة الليبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مصرع أحد عناصر الجيش التركي التابع لوحدة الدفاع الجوي العاملة في العاصمة الليبية طرابلس.

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها في "تويتر" نعيًا للجندي الذي يُدعى بلال يلماز، وهو برتبة رقيب، ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأضافت، أن الجندي لَقِيَ مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس، بعد فشل التدخل الطبي في محاولة لإنقاذه، ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في خبر نعيها الجندي على تويتر: "تعرّض صديقنا في السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته في طرابلس ليبيا في 25 أغسطس 2020".

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