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العراق.. ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 20 وتسجيل 19 إصابة جديدة

وزارة الصحة: جموع الإصابات الكلي 233 حالة.. وحالات الشفاء 57

أعلن العراق تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 20 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 106 فحوص مختبرية جديدة، وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص 19 حالة جديدة، والوفيات الجديدة 3 حالات".

وأضافت وفق "سبوتنيك": "مجموع الإصابات الكلي 233، والوفيات الكلي 20، ومجموع حالات الشفاء 57".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنّفت، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباءً عالمياً، مؤكدةً أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 311 ألفاً، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق.. ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 20 وتسجيل 19 إصابة جديدة
سبق

أعلن العراق تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 20 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 106 فحوص مختبرية جديدة، وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص 19 حالة جديدة، والوفيات الجديدة 3 حالات".

وأضافت وفق "سبوتنيك": "مجموع الإصابات الكلي 233، والوفيات الكلي 20، ومجموع حالات الشفاء 57".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنّفت، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباءً عالمياً، مؤكدةً أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 311 ألفاً، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:27 PM

العراق.. ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 20 وتسجيل 19 إصابة جديدة

وزارة الصحة: جموع الإصابات الكلي 233 حالة.. وحالات الشفاء 57

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن العراق تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 20 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 106 فحوص مختبرية جديدة، وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص 19 حالة جديدة، والوفيات الجديدة 3 حالات".

وأضافت وفق "سبوتنيك": "مجموع الإصابات الكلي 233، والوفيات الكلي 20، ومجموع حالات الشفاء 57".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنّفت، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباءً عالمياً، مؤكدةً أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 311 ألفاً، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.

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