"النصر" يفكّر في استعادة "زوران" .. والمدرب: عرضهم مغرٍ

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، أنها تفكر في استعادة المدير الفني، الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي الحالي.



يُذكر أن رحيل زوران عن النصر قبل توليه مهمة العين كان بسبب خلافات بينه وبين الإدارة السابقة برئاسة الأمير فيصل بن تركي والتي تمت إقالتها في وقتٍ سابق.



من جهة أخرى، قال زوران في تصريحاتٍ صحفية إماراتية إنه تلقى عرضًا للتجديد مع العين، حيث أبدت الإدارة تمسكها به كما أوضح عن تلقيه عرضًا ضخمًا للعودة لقيادة النصر مرة أخرى.



وكانت إدارة النصر قد أقالت مدربها السابق غوستافو كوينتيروس قبل أن تتعاقد مع الكرواتي يوريسيتش لكنه لم ينل رضا النصراويين حتى الآن فيما تطالب جماهير العالمي باستعادة المدرب زوران الذي حقق نتائج طيبة قبل رحيله للعين.