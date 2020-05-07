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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

رئيسها يشكر قيادة المملكة.. 55 طنًا من التمور هدية  السعودية لموريشيوس

سلمها مركز الملك سلمان للإغاثة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة لجمهورية موريشيوس المتضمنة 55 طنًا من التمور.
وقدم رئيس وزراء جمهورية موريشيوس برافيند كومار جوغنوث، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين-حفظهما الله- وللقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه الهدية التي سيستفيد منها أكثر 219,000 فرد في جميع مناطق وجزر موريشيوس، منوهًا أنه في ظل أوضاع انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في العالم ومع تعليق حركة الطيران إلا أن المملكة العربية السعودية بذلت ما في وسعها لإيصال التمور إلى مستفيديها تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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رئيسها يشكر قيادة المملكة.. 55 طنًا من التمور هدية  السعودية لموريشيوس
سبق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة لجمهورية موريشيوس المتضمنة 55 طنًا من التمور.
وقدم رئيس وزراء جمهورية موريشيوس برافيند كومار جوغنوث، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين-حفظهما الله- وللقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه الهدية التي سيستفيد منها أكثر 219,000 فرد في جميع مناطق وجزر موريشيوس، منوهًا أنه في ظل أوضاع انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في العالم ومع تعليق حركة الطيران إلا أن المملكة العربية السعودية بذلت ما في وسعها لإيصال التمور إلى مستفيديها تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:54 PM

رئيسها يشكر قيادة المملكة.. 55 طنًا من التمور هدية  السعودية لموريشيوس

سلمها مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة لجمهورية موريشيوس المتضمنة 55 طنًا من التمور.
وقدم رئيس وزراء جمهورية موريشيوس برافيند كومار جوغنوث، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين-حفظهما الله- وللقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه الهدية التي سيستفيد منها أكثر 219,000 فرد في جميع مناطق وجزر موريشيوس، منوهًا أنه في ظل أوضاع انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في العالم ومع تعليق حركة الطيران إلا أن المملكة العربية السعودية بذلت ما في وسعها لإيصال التمور إلى مستفيديها تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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