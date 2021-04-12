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"الحربى" يقف على جاهزية تطبيق الخطط الأمنية والمرورية لموسم العمرة

بحث مع "مشاط "و"المحيميد "تعزيز الجهود لخدمة المعتمرين والزوار

وقف مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على جاهزية الجهات الأمنية والمساندة في تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بخطة أمن العمرة لذلك العام 1442هـ، حيث جرى تطبيق فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة، وتجول في المواقع المشمولة بالخطة، يرافقه قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد الطويان، والقادة الميدانيون.

واستمع "الحربى "لشرح من القيادات الأمنية لآلية تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك للعام الحالي، اشتمل على الاستعدادات والتجهيزات البشرية والمدنية والخط الزمني لتنفيذها، مع تطبيق جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية للمعتمرين والمصلين، بما يضمن تطبيق أعلى درجات الأمن ومعايير السلامة.

من جهة أخرى، التقى مدير الأمن العام، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الجهود بين جميع الجهات المشاركة في خدمة المعتمرين والزوار.

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"الحربى" يقف على جاهزية تطبيق الخطط الأمنية والمرورية لموسم العمرة
سبق

وقف مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على جاهزية الجهات الأمنية والمساندة في تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بخطة أمن العمرة لذلك العام 1442هـ، حيث جرى تطبيق فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة، وتجول في المواقع المشمولة بالخطة، يرافقه قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد الطويان، والقادة الميدانيون.

واستمع "الحربى "لشرح من القيادات الأمنية لآلية تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك للعام الحالي، اشتمل على الاستعدادات والتجهيزات البشرية والمدنية والخط الزمني لتنفيذها، مع تطبيق جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية للمعتمرين والمصلين، بما يضمن تطبيق أعلى درجات الأمن ومعايير السلامة.

من جهة أخرى، التقى مدير الأمن العام، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الجهود بين جميع الجهات المشاركة في خدمة المعتمرين والزوار.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
11:57 PM

"الحربى" يقف على جاهزية تطبيق الخطط الأمنية والمرورية لموسم العمرة

بحث مع "مشاط "و"المحيميد "تعزيز الجهود لخدمة المعتمرين والزوار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقف مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على جاهزية الجهات الأمنية والمساندة في تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بخطة أمن العمرة لذلك العام 1442هـ، حيث جرى تطبيق فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة، وتجول في المواقع المشمولة بالخطة، يرافقه قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد الطويان، والقادة الميدانيون.

واستمع "الحربى "لشرح من القيادات الأمنية لآلية تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك للعام الحالي، اشتمل على الاستعدادات والتجهيزات البشرية والمدنية والخط الزمني لتنفيذها، مع تطبيق جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية للمعتمرين والمصلين، بما يضمن تطبيق أعلى درجات الأمن ومعايير السلامة.

من جهة أخرى، التقى مدير الأمن العام، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الجهود بين جميع الجهات المشاركة في خدمة المعتمرين والزوار.

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