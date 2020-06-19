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المغرب.. ارتفاع قياسي في عدد إصابات كورونا والإجمالي يصل 9613

فيما استقر عدد الوفيات عند 213 وفاة

سجلت المغرب ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سجل 539 حالة إصابة جديدة، 457 حالة منها سجلت وسط وحدة صناعية بمدينة القنيطرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9613.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات استقر عند 213 وفاة بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8117 بعد تعافي 76 شخصاً آخرين.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب.. ارتفاع قياسي في عدد إصابات كورونا والإجمالي يصل 9613
سبق

سجلت المغرب ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سجل 539 حالة إصابة جديدة، 457 حالة منها سجلت وسط وحدة صناعية بمدينة القنيطرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9613.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات استقر عند 213 وفاة بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8117 بعد تعافي 76 شخصاً آخرين.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
09:13 PM

المغرب.. ارتفاع قياسي في عدد إصابات كورونا والإجمالي يصل 9613

فيما استقر عدد الوفيات عند 213 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سجل 539 حالة إصابة جديدة، 457 حالة منها سجلت وسط وحدة صناعية بمدينة القنيطرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9613.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات استقر عند 213 وفاة بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8117 بعد تعافي 76 شخصاً آخرين.

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