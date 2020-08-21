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"ابتسام الشهري" في أول تدوينة: هنا تجدون مستجدات "التعليم"

بعد تعيينها اليوم متحدثة للتعليم العام

كتبت متحدثة التعليم العام ابتسام الشهري على صفحتها في "تويتر" أن حسابها سيكون نافذة لمعرفة كل ما يخص الوزارة، وهي أول تدوينة تكتبها بعد تعيينها اليوم كأول سيدة تعين متحدثة رسمية على مستوى الوزارات.

وقالت في تدوينة لها: "تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والمجتمع وكل وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم العام، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة".

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"ابتسام الشهري" في أول تدوينة: هنا تجدون مستجدات "التعليم"
سبق

كتبت متحدثة التعليم العام ابتسام الشهري على صفحتها في "تويتر" أن حسابها سيكون نافذة لمعرفة كل ما يخص الوزارة، وهي أول تدوينة تكتبها بعد تعيينها اليوم كأول سيدة تعين متحدثة رسمية على مستوى الوزارات.

وقالت في تدوينة لها: "تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والمجتمع وكل وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم العام، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة".

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
05:32 PM

"ابتسام الشهري" في أول تدوينة: هنا تجدون مستجدات "التعليم"

بعد تعيينها اليوم متحدثة للتعليم العام

A A A
بدر العتيبي - الرياض
13
8,323

كتبت متحدثة التعليم العام ابتسام الشهري على صفحتها في "تويتر" أن حسابها سيكون نافذة لمعرفة كل ما يخص الوزارة، وهي أول تدوينة تكتبها بعد تعيينها اليوم كأول سيدة تعين متحدثة رسمية على مستوى الوزارات.

وقالت في تدوينة لها: "تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والمجتمع وكل وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم العام، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة".

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