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السويد.. عدم تسجيل أي وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

الفيروس قضى على 4395 شخصًا

أفادت هيئة الصحة في السويد، اليوم (الأحد)، بعدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ 13 مارس (آذار) الماضي، إلا أن عطلات نهاية الأسبوع عادة ما تشهد تأخيرًا في تسجيل أعداد الحالات الجديدة.

وبيّن المتحدث باسم هيئة الصحة أن عطلات سابقة لنهاية الأسبوع شهدت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بما يصل إلى حالتين فقط، لكن العدد زاد كثيرًا في الأيام التالية عند عودة التسجيل إلى وتيرته؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت بيانات أن السويد سجلت أعلى عدد لوفيات مرض "كوفيد-19"، الناتج عن الإصابة بالفيروس في أوروبا نسبة إلى عدد السكان، وذلك خلال فترة سبعة أيام.

وقوبل النهج المنفتح الذي اتبعته السويد في التعامل مع الفيروس، والذي يعتمد على التباعد الاجتماعي الطوعي والحرص على أساسيات النظافة العامة؛ بانتقادات وصفته بأنه تجربة خطيرة، لكن منظمة الصحة العالمية أثنت عليه بوصفه نموذجًا للتعامل مع الفيروس في المستقبل.

وأودى المرض بحياة 4395 شخصًا في السويد.

فيروس كورونا الجديد

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السويد.. عدم تسجيل أي وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

أفادت هيئة الصحة في السويد، اليوم (الأحد)، بعدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ 13 مارس (آذار) الماضي، إلا أن عطلات نهاية الأسبوع عادة ما تشهد تأخيرًا في تسجيل أعداد الحالات الجديدة.

وبيّن المتحدث باسم هيئة الصحة أن عطلات سابقة لنهاية الأسبوع شهدت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بما يصل إلى حالتين فقط، لكن العدد زاد كثيرًا في الأيام التالية عند عودة التسجيل إلى وتيرته؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت بيانات أن السويد سجلت أعلى عدد لوفيات مرض "كوفيد-19"، الناتج عن الإصابة بالفيروس في أوروبا نسبة إلى عدد السكان، وذلك خلال فترة سبعة أيام.

وقوبل النهج المنفتح الذي اتبعته السويد في التعامل مع الفيروس، والذي يعتمد على التباعد الاجتماعي الطوعي والحرص على أساسيات النظافة العامة؛ بانتقادات وصفته بأنه تجربة خطيرة، لكن منظمة الصحة العالمية أثنت عليه بوصفه نموذجًا للتعامل مع الفيروس في المستقبل.

وأودى المرض بحياة 4395 شخصًا في السويد.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
07:11 PM

السويد.. عدم تسجيل أي وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

الفيروس قضى على 4395 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت هيئة الصحة في السويد، اليوم (الأحد)، بعدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ 13 مارس (آذار) الماضي، إلا أن عطلات نهاية الأسبوع عادة ما تشهد تأخيرًا في تسجيل أعداد الحالات الجديدة.

وبيّن المتحدث باسم هيئة الصحة أن عطلات سابقة لنهاية الأسبوع شهدت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بما يصل إلى حالتين فقط، لكن العدد زاد كثيرًا في الأيام التالية عند عودة التسجيل إلى وتيرته؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت بيانات أن السويد سجلت أعلى عدد لوفيات مرض "كوفيد-19"، الناتج عن الإصابة بالفيروس في أوروبا نسبة إلى عدد السكان، وذلك خلال فترة سبعة أيام.

وقوبل النهج المنفتح الذي اتبعته السويد في التعامل مع الفيروس، والذي يعتمد على التباعد الاجتماعي الطوعي والحرص على أساسيات النظافة العامة؛ بانتقادات وصفته بأنه تجربة خطيرة، لكن منظمة الصحة العالمية أثنت عليه بوصفه نموذجًا للتعامل مع الفيروس في المستقبل.

وأودى المرض بحياة 4395 شخصًا في السويد.

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