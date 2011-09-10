النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تهدِّد وتطالب إيران بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية

أكدت أنها لا تقدِّم التعاون الكافي فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن عدم تعاون إيران بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي أمرٌ غير مقبول.. مطالبة إياها بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية.

وأفاد بيان الولايات المتحدة المقدَّم للاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا بأن "أي إشارة إلى أن إيران لا تقدم التعاون الكافي للوكالة فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية محتملة لم يكشف عنها تثير شكوكًا خطيرة وعميقة".

وأضاف بيان الولايات المتحدة: "عدم تصدي إيران لمخاوف الوكالة فيما يتعلق بذلك غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يثير القلق البالغ لدى جميع من يؤيدون الوكالة ونظامها للحماية والتحقق". مبديًا استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق شامل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الولايات المتحدة تهدِّد وتطالب إيران بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية
سبق

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن عدم تعاون إيران بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي أمرٌ غير مقبول.. مطالبة إياها بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية.

وأفاد بيان الولايات المتحدة المقدَّم للاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا بأن "أي إشارة إلى أن إيران لا تقدم التعاون الكافي للوكالة فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية محتملة لم يكشف عنها تثير شكوكًا خطيرة وعميقة".

وأضاف بيان الولايات المتحدة: "عدم تصدي إيران لمخاوف الوكالة فيما يتعلق بذلك غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يثير القلق البالغ لدى جميع من يؤيدون الوكالة ونظامها للحماية والتحقق". مبديًا استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق شامل.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
09:10 PM

الولايات المتحدة تهدِّد وتطالب إيران بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية

أكدت أنها لا تقدِّم التعاون الكافي فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
6
1,782

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن عدم تعاون إيران بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي أمرٌ غير مقبول.. مطالبة إياها بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية.

وأفاد بيان الولايات المتحدة المقدَّم للاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا بأن "أي إشارة إلى أن إيران لا تقدم التعاون الكافي للوكالة فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية محتملة لم يكشف عنها تثير شكوكًا خطيرة وعميقة".

وأضاف بيان الولايات المتحدة: "عدم تصدي إيران لمخاوف الوكالة فيما يتعلق بذلك غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يثير القلق البالغ لدى جميع من يؤيدون الوكالة ونظامها للحماية والتحقق". مبديًا استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق شامل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,236
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,658
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,558
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,043

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة