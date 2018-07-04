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سامي الجابر ضمن قائمة عالمية لاختيار الأفضل في العالم لعام 2018

ضمن شخصيات رياضية شهيرة والحفل يقام في لندن يوم 24 سبتمبر

تواجد اسم أسطورة نادي الهلال سامي الجابر ضمن القائمة التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم التي ستختار القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في 2018.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها الفيفا عن وجود العديد من المدربين واللاعبين السابقين على المستوى العالمي رفقة سامي الجابر رئيس الهلال.

وظهرت أسماء مميزة أمثال البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا وريكاردو كاكا ورونالدو والثنائي الإيطالي فابيو كابيللو وأليساندرو نيستا والألماني لوثر ماتيوس والإنجليزي فرانك لامبارد.

ووفق موقع "جول" العالمي جاء سامي جابر، رئيس نادي الهلال السعودي، على رأس القائمة التي ستختار الفائزين بجائزتي أفضل لاعب ومدرب.

يُذكر أن حفل جوائز الأفضل في عام 2018 سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم 24 سبتمبر ، وسيتم الكشف فيه عن جوائز أفضل لاعب ومدرب للرجال وكذلك للسيدات، كما سيتم اختيار أفضل حارس مرمى وأفضل هدف وجمهور.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سامي الجابر ضمن قائمة عالمية لاختيار الأفضل في العالم لعام 2018
سبق

تواجد اسم أسطورة نادي الهلال سامي الجابر ضمن القائمة التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم التي ستختار القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في 2018.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها الفيفا عن وجود العديد من المدربين واللاعبين السابقين على المستوى العالمي رفقة سامي الجابر رئيس الهلال.

وظهرت أسماء مميزة أمثال البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا وريكاردو كاكا ورونالدو والثنائي الإيطالي فابيو كابيللو وأليساندرو نيستا والألماني لوثر ماتيوس والإنجليزي فرانك لامبارد.

ووفق موقع "جول" العالمي جاء سامي جابر، رئيس نادي الهلال السعودي، على رأس القائمة التي ستختار الفائزين بجائزتي أفضل لاعب ومدرب.

يُذكر أن حفل جوائز الأفضل في عام 2018 سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم 24 سبتمبر ، وسيتم الكشف فيه عن جوائز أفضل لاعب ومدرب للرجال وكذلك للسيدات، كما سيتم اختيار أفضل حارس مرمى وأفضل هدف وجمهور.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
03:28 PM

سامي الجابر ضمن قائمة عالمية لاختيار الأفضل في العالم لعام 2018

ضمن شخصيات رياضية شهيرة والحفل يقام في لندن يوم 24 سبتمبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,487

تواجد اسم أسطورة نادي الهلال سامي الجابر ضمن القائمة التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم التي ستختار القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في 2018.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها الفيفا عن وجود العديد من المدربين واللاعبين السابقين على المستوى العالمي رفقة سامي الجابر رئيس الهلال.

وظهرت أسماء مميزة أمثال البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا وريكاردو كاكا ورونالدو والثنائي الإيطالي فابيو كابيللو وأليساندرو نيستا والألماني لوثر ماتيوس والإنجليزي فرانك لامبارد.

ووفق موقع "جول" العالمي جاء سامي جابر، رئيس نادي الهلال السعودي، على رأس القائمة التي ستختار الفائزين بجائزتي أفضل لاعب ومدرب.

يُذكر أن حفل جوائز الأفضل في عام 2018 سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم 24 سبتمبر ، وسيتم الكشف فيه عن جوائز أفضل لاعب ومدرب للرجال وكذلك للسيدات، كما سيتم اختيار أفضل حارس مرمى وأفضل هدف وجمهور.

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