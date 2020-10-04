النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "الكبيري" يقف على استعداد كليات الأفلاج لاختبارات منتصف الفصل

شدد على ضرورة التطبيق الحازم لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية

وقف المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، على استعداد الكليات لاختبارات منتصف الفصل.

وقام "الكبيري" مساء أمس بجولة ميدانية وقف خلالها على استعداد كليات "شطر الطالبات"، لاختبارات منتصف الفصل وآلية العمل على حضور الطالبات لأداء الاختبارات حضوريًّا، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتقيد بالبروتكولات المتعبة بهذا الشأن.

وتفقّد الدكتور مسفر الكبيري صباح اليوم الأحد، سير العمل ولجان مراقبة الاختبارات بقسم الطلاب، من خلال الوقوف على قاعات الاختبارات وتوزيع الطلاب في اللجان، والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد المشرف على كليات الأفلاج بالجهود المبذولة من قِبَل لجان الاختبارات والاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، وأكد التطبيق الحازم لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات ذات العلاقة وعدم التهاون في تطبيقها للمحافظة على سلامة وصحة منسوبي ومنسوبات كليات الجامعة والطلاب والطالبات.

الأفلاج جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. "الكبيري" يقف على استعداد كليات الأفلاج لاختبارات منتصف الفصل
سبق

وقف المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، على استعداد الكليات لاختبارات منتصف الفصل.

وقام "الكبيري" مساء أمس بجولة ميدانية وقف خلالها على استعداد كليات "شطر الطالبات"، لاختبارات منتصف الفصل وآلية العمل على حضور الطالبات لأداء الاختبارات حضوريًّا، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتقيد بالبروتكولات المتعبة بهذا الشأن.

وتفقّد الدكتور مسفر الكبيري صباح اليوم الأحد، سير العمل ولجان مراقبة الاختبارات بقسم الطلاب، من خلال الوقوف على قاعات الاختبارات وتوزيع الطلاب في اللجان، والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد المشرف على كليات الأفلاج بالجهود المبذولة من قِبَل لجان الاختبارات والاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، وأكد التطبيق الحازم لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات ذات العلاقة وعدم التهاون في تطبيقها للمحافظة على سلامة وصحة منسوبي ومنسوبات كليات الجامعة والطلاب والطالبات.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
12:13 PM

شاهد.. "الكبيري" يقف على استعداد كليات الأفلاج لاختبارات منتصف الفصل

شدد على ضرورة التطبيق الحازم لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
46

وقف المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، على استعداد الكليات لاختبارات منتصف الفصل.

وقام "الكبيري" مساء أمس بجولة ميدانية وقف خلالها على استعداد كليات "شطر الطالبات"، لاختبارات منتصف الفصل وآلية العمل على حضور الطالبات لأداء الاختبارات حضوريًّا، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتقيد بالبروتكولات المتعبة بهذا الشأن.

وتفقّد الدكتور مسفر الكبيري صباح اليوم الأحد، سير العمل ولجان مراقبة الاختبارات بقسم الطلاب، من خلال الوقوف على قاعات الاختبارات وتوزيع الطلاب في اللجان، والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد المشرف على كليات الأفلاج بالجهود المبذولة من قِبَل لجان الاختبارات والاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، وأكد التطبيق الحازم لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات ذات العلاقة وعدم التهاون في تطبيقها للمحافظة على سلامة وصحة منسوبي ومنسوبات كليات الجامعة والطلاب والطالبات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,258
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,396
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,085

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة