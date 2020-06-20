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القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

"ماكنزي": إيران هي التهديد الأكبر للمنطقة وتريد للحرب أن تستمر

أكد الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أن المملكة العربية السعودية تعمل بصدق لنهاية متفق عليها للنزاع في اليمن.

وأضاف ماكنزي، خلال حديثه لمعهد الشرق الأوسط، أن المملكة ترغب في إنهاء النزاع وتتفاوض بحسن نية في محاولة لتحقيق هذه الغاية، مشيراً إلى أنه لسوء الحظ هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات وهذا الطرف الثالث هو إيران التي ترغب في استمرار الحرب.

وتابع، لا مصلحة لإيران في انتهاء الحرب وتعمل ليواصل الحوثيون شن هجمات على المملكة.

وأكد ماكنزي، أن أكبر تهديد للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط هي إيران، حيث تستمر في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية ويدعمون الأنظمة القاتلة ويقدمون الأسلحة للحوثيين ويهاجمون ناقلات النفط الدولية في مضيق هرمز والمصافي في السعودية والقوات الأمريكية في العراق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن
سبق

أكد الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أن المملكة العربية السعودية تعمل بصدق لنهاية متفق عليها للنزاع في اليمن.

وأضاف ماكنزي، خلال حديثه لمعهد الشرق الأوسط، أن المملكة ترغب في إنهاء النزاع وتتفاوض بحسن نية في محاولة لتحقيق هذه الغاية، مشيراً إلى أنه لسوء الحظ هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات وهذا الطرف الثالث هو إيران التي ترغب في استمرار الحرب.

وتابع، لا مصلحة لإيران في انتهاء الحرب وتعمل ليواصل الحوثيون شن هجمات على المملكة.

وأكد ماكنزي، أن أكبر تهديد للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط هي إيران، حيث تستمر في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية ويدعمون الأنظمة القاتلة ويقدمون الأسلحة للحوثيين ويهاجمون ناقلات النفط الدولية في مضيق هرمز والمصافي في السعودية والقوات الأمريكية في العراق.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:39 AM

القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

"ماكنزي": إيران هي التهديد الأكبر للمنطقة وتريد للحرب أن تستمر

A A A
خالد علي - جدة
1
1,786

أكد الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أن المملكة العربية السعودية تعمل بصدق لنهاية متفق عليها للنزاع في اليمن.

وأضاف ماكنزي، خلال حديثه لمعهد الشرق الأوسط، أن المملكة ترغب في إنهاء النزاع وتتفاوض بحسن نية في محاولة لتحقيق هذه الغاية، مشيراً إلى أنه لسوء الحظ هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات وهذا الطرف الثالث هو إيران التي ترغب في استمرار الحرب.

وتابع، لا مصلحة لإيران في انتهاء الحرب وتعمل ليواصل الحوثيون شن هجمات على المملكة.

وأكد ماكنزي، أن أكبر تهديد للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط هي إيران، حيث تستمر في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية ويدعمون الأنظمة القاتلة ويقدمون الأسلحة للحوثيين ويهاجمون ناقلات النفط الدولية في مضيق هرمز والمصافي في السعودية والقوات الأمريكية في العراق.

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