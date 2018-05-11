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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

مستجدات "كورونا" في المملكة.. منصة رقمية موحدة للتقارير الطبية

المجلس الصحي السعودي عقد اجتماعه الـ"90" برئاسة "الربيعة"

ترأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أمس، الاجتماع الـ"90" للمجلس، الذي عُقد عبر الشبكة الافتراضية، وشهد مناقشة مستجدات جائحة كورونا في المملكة، ودور المجلس بالتنسيق بين القطاعات الصحية في هذا الشأن.

وقد اطلع المجلس على المشاريع التي تعمل عليها الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ومنها؛ منصات إلكترونية تفاعلية شاملة حول فيروس كورونا المستجد، وتطبيقات جوال كورونا بنسخة أندرويد وios، بشايربوت المساعد الذكي عن فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى وثيقة علمية توجيهية لعلاج مرضى السكري المصابين بفيروس كورونا.

وتضمن الاجتماع، الاطلاع على الدليل الإرشادي الوطني لتشغيل مراكز الأورام وعلاج مرضى السرطان أثناء جائحة كورونا، وقراءة منهجية استجابة المملكة لفيروس كورونا لمساعدة الباحثين ومتخذي القرار عن طريق حصر السياسات التي اتخذت للتحكم بانتشار كورونا وتقسيمها.

واطلع المجلس على آلية الاستبدال والإحلال للأدوية الحساسة المقترحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك على الخطة الأساسية للبيانات الصحية الوطنية، لتوفير المعلومات بين المجلس والقطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، وتحديثها بشكل دوري عن طريق برنامج حاسوبي ضمن المرصد الصحي في المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس.

وشهد الاجتماع الاطلاع على منصة "صحة" التي تعد منصة رقمية تتيح التقارير والمحتوى الصحي الناتج عن الخدمات الصحية؛ وذلك تمهيداً لاعتمادها كمنصة موحدة للتقارير الطبية بكافة أنواعها في المملكة.

وتم استعراض نتائج دراسة الحسابات الصحية الوطنية، على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق" لدعم جهود الحسابات الصحية في جمع البيانات وبناء القدرات وإعداد الدراسات لتحسين مستوى كفاءة الإنفاق الصحي على الخدمات وغيرها.

واطلع المجلس على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بإيجاد مركز وطني متخصص لعلاج الحروق في المملكة، ليكون مرجعاً لعلاج جميع أنواع الحروق تحت مظلة وزارة الصحة.

وزير الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستجدات "كورونا" في المملكة.. منصة رقمية موحدة للتقارير الطبية
سبق

ترأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أمس، الاجتماع الـ"90" للمجلس، الذي عُقد عبر الشبكة الافتراضية، وشهد مناقشة مستجدات جائحة كورونا في المملكة، ودور المجلس بالتنسيق بين القطاعات الصحية في هذا الشأن.

وقد اطلع المجلس على المشاريع التي تعمل عليها الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ومنها؛ منصات إلكترونية تفاعلية شاملة حول فيروس كورونا المستجد، وتطبيقات جوال كورونا بنسخة أندرويد وios، بشايربوت المساعد الذكي عن فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى وثيقة علمية توجيهية لعلاج مرضى السكري المصابين بفيروس كورونا.

وتضمن الاجتماع، الاطلاع على الدليل الإرشادي الوطني لتشغيل مراكز الأورام وعلاج مرضى السرطان أثناء جائحة كورونا، وقراءة منهجية استجابة المملكة لفيروس كورونا لمساعدة الباحثين ومتخذي القرار عن طريق حصر السياسات التي اتخذت للتحكم بانتشار كورونا وتقسيمها.

واطلع المجلس على آلية الاستبدال والإحلال للأدوية الحساسة المقترحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك على الخطة الأساسية للبيانات الصحية الوطنية، لتوفير المعلومات بين المجلس والقطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، وتحديثها بشكل دوري عن طريق برنامج حاسوبي ضمن المرصد الصحي في المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس.

وشهد الاجتماع الاطلاع على منصة "صحة" التي تعد منصة رقمية تتيح التقارير والمحتوى الصحي الناتج عن الخدمات الصحية؛ وذلك تمهيداً لاعتمادها كمنصة موحدة للتقارير الطبية بكافة أنواعها في المملكة.

وتم استعراض نتائج دراسة الحسابات الصحية الوطنية، على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق" لدعم جهود الحسابات الصحية في جمع البيانات وبناء القدرات وإعداد الدراسات لتحسين مستوى كفاءة الإنفاق الصحي على الخدمات وغيرها.

واطلع المجلس على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بإيجاد مركز وطني متخصص لعلاج الحروق في المملكة، ليكون مرجعاً لعلاج جميع أنواع الحروق تحت مظلة وزارة الصحة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
05:11 PM

مستجدات "كورونا" في المملكة.. منصة رقمية موحدة للتقارير الطبية

المجلس الصحي السعودي عقد اجتماعه الـ"90" برئاسة "الربيعة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أمس، الاجتماع الـ"90" للمجلس، الذي عُقد عبر الشبكة الافتراضية، وشهد مناقشة مستجدات جائحة كورونا في المملكة، ودور المجلس بالتنسيق بين القطاعات الصحية في هذا الشأن.

وقد اطلع المجلس على المشاريع التي تعمل عليها الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ومنها؛ منصات إلكترونية تفاعلية شاملة حول فيروس كورونا المستجد، وتطبيقات جوال كورونا بنسخة أندرويد وios، بشايربوت المساعد الذكي عن فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى وثيقة علمية توجيهية لعلاج مرضى السكري المصابين بفيروس كورونا.

وتضمن الاجتماع، الاطلاع على الدليل الإرشادي الوطني لتشغيل مراكز الأورام وعلاج مرضى السرطان أثناء جائحة كورونا، وقراءة منهجية استجابة المملكة لفيروس كورونا لمساعدة الباحثين ومتخذي القرار عن طريق حصر السياسات التي اتخذت للتحكم بانتشار كورونا وتقسيمها.

واطلع المجلس على آلية الاستبدال والإحلال للأدوية الحساسة المقترحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك على الخطة الأساسية للبيانات الصحية الوطنية، لتوفير المعلومات بين المجلس والقطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، وتحديثها بشكل دوري عن طريق برنامج حاسوبي ضمن المرصد الصحي في المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس.

وشهد الاجتماع الاطلاع على منصة "صحة" التي تعد منصة رقمية تتيح التقارير والمحتوى الصحي الناتج عن الخدمات الصحية؛ وذلك تمهيداً لاعتمادها كمنصة موحدة للتقارير الطبية بكافة أنواعها في المملكة.

وتم استعراض نتائج دراسة الحسابات الصحية الوطنية، على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق" لدعم جهود الحسابات الصحية في جمع البيانات وبناء القدرات وإعداد الدراسات لتحسين مستوى كفاءة الإنفاق الصحي على الخدمات وغيرها.

واطلع المجلس على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بإيجاد مركز وطني متخصص لعلاج الحروق في المملكة، ليكون مرجعاً لعلاج جميع أنواع الحروق تحت مظلة وزارة الصحة.

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