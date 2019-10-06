تواصل إدارة الموارد البشرية بتعليم منطقة مكة المكرمة؛ تقديم الدورات التدريبية الفصلية، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، بمقر إدارة التدريب التربوي. وقال مدير إدارة الموارد البشرية عصام المحمادي: إن البرنامج يستهدف شاغلي الوظائف التنفيذية، وتقديم دورات وبرامج تطويرية نوعية لتطوير أداء الموظفين ومهاراتهم وتحقيق مستويات عالية في أداء العمل، عن طريق استخدام أساليب علمية متطورة، وتقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات القيادات الإدارية. وأضاف أن الأسبوع الثاني من البرنامج شمل: دورة "الأمن السيبراني" قدمها المدرب تركي نتو، وتهدف إلى إكساب الموظف المعارفَ والمهارات اللازمة في مجال أمن المعلومات لحماية البيانات من خطر الجرائم المعلوماتية، إلى جانب دورة "مهارات التفاوض" التي قدمها المدرب الدكتور عبدالله عسيري؛ حيث تضمنت مفهوم تنمية مهارات المتدربين في مجال التفاوض بدءًا بالمستوى الشخصي وصولًا إلى تنمية مهارات التفاوض على المستوى الإداري ببعدَيْه الداخلي والخارجي. يُذكر أن وحدة تطوير الموارد بتعليم مكة المكرمة، تقدم أكثر من 46 برنامجًا تدريبيًّا، يستهدف أكثر من 5013 موظفًا وموظفة من شاغلي الوظائف التنفيذية، بواقع عشرة آلاف ساعة تدريبية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

تعليم مكة المكرمة يُدرب أكثر من 5 آلاف موظف وموظفة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-06 تواصل إدارة الموارد البشرية بتعليم منطقة مكة المكرمة؛ تقديم الدورات التدريبية الفصلية، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، بمقر إدارة التدريب التربوي.



وقال مدير إدارة الموارد البشرية عصام المحمادي: إن البرنامج يستهدف شاغلي الوظائف التنفيذية، وتقديم دورات وبرامج تطويرية نوعية لتطوير أداء الموظفين ومهاراتهم وتحقيق مستويات عالية في أداء العمل، عن طريق استخدام أساليب علمية متطورة، وتقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات القيادات الإدارية.



وأضاف أن الأسبوع الثاني من البرنامج شمل: دورة "الأمن السيبراني" قدمها المدرب تركي نتو، وتهدف إلى إكساب الموظف المعارفَ والمهارات اللازمة في مجال أمن المعلومات لحماية البيانات من خطر الجرائم المعلوماتية، إلى جانب دورة "مهارات التفاوض" التي قدمها المدرب الدكتور عبدالله عسيري؛ حيث تضمنت مفهوم تنمية مهارات المتدربين في مجال التفاوض بدءًا بالمستوى الشخصي وصولًا إلى تنمية مهارات التفاوض على المستوى الإداري ببعدَيْه الداخلي والخارجي.



يُذكر أن وحدة تطوير الموارد بتعليم مكة المكرمة، تقدم أكثر من 46 برنامجًا تدريبيًّا، يستهدف أكثر من 5013 موظفًا وموظفة من شاغلي الوظائف التنفيذية، بواقع عشرة آلاف ساعة تدريبية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 04:54 PM

تعليم مكة المكرمة يُدرب أكثر من 5 آلاف موظف وموظفة ضمن برنامج "الملك سلمان" لتنمية الموارد البشرية





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تواصل إدارة الموارد البشرية بتعليم منطقة مكة المكرمة؛ تقديم الدورات التدريبية الفصلية، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، بمقر إدارة التدريب التربوي.



وقال مدير إدارة الموارد البشرية عصام المحمادي: إن البرنامج يستهدف شاغلي الوظائف التنفيذية، وتقديم دورات وبرامج تطويرية نوعية لتطوير أداء الموظفين ومهاراتهم وتحقيق مستويات عالية في أداء العمل، عن طريق استخدام أساليب علمية متطورة، وتقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات القيادات الإدارية.



وأضاف أن الأسبوع الثاني من البرنامج شمل: دورة "الأمن السيبراني" قدمها المدرب تركي نتو، وتهدف إلى إكساب الموظف المعارفَ والمهارات اللازمة في مجال أمن المعلومات لحماية البيانات من خطر الجرائم المعلوماتية، إلى جانب دورة "مهارات التفاوض" التي قدمها المدرب الدكتور عبدالله عسيري؛ حيث تضمنت مفهوم تنمية مهارات المتدربين في مجال التفاوض بدءًا بالمستوى الشخصي وصولًا إلى تنمية مهارات التفاوض على المستوى الإداري ببعدَيْه الداخلي والخارجي.



يُذكر أن وحدة تطوير الموارد بتعليم مكة المكرمة، تقدم أكثر من 46 برنامجًا تدريبيًّا، يستهدف أكثر من 5013 موظفًا وموظفة من شاغلي الوظائف التنفيذية، بواقع عشرة آلاف ساعة تدريبية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.