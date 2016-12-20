هل يمكن للمرأة إخفاء صورتها الشخصية في الجواز الصحي؟.. توكلنا يجيب

خدمة يقدمها التطبيق ويكشف من خلاله حالة التحصين وتاريخه وآخر فحص سفر

افاد تطبيق "توكلنا" أنه يمكن للنساء إخفاء الصور الشخصية أو صورة أحد التابعات لديها، كما يمكن لولي الأمر التحكم بظهور وإخفاء الصور.

وأجاب تطبيق "توكلنا" على سؤال ورده عبر "تويتر" عن إخفاء صورة الجواز الصحي، "مُمكن للنساء التحكم بظهور وإخفاء الصورة الشخصية أو صورة أحد التابعات لديها، كذلك ممكن لولي الأمر التحكم بظهور وإخفاء الصور لتابعات لديه، وذلك بالذهاب إلى حسابي ثم تعديل خاصية إظهار صورة النساء الشخصية وسيتم طلب رمز حماية الجهاز في حال تفعيله" .

يذكر أن الجواز الصحي إحدى الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا، ويكشف من خلاله حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافة إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.