"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة بمكة المكرمة

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية بعدة محافظات حتى التاسعة مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الجموم والكامل وخليص.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً.