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فشلت حيلته.. يقظة أمن الطرق بالليث تطيح بمواطن بحوزته حشيش مخدر

فيما جرى تسليمه والمضبوطات إلى "مكافحة المخدرات"

تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث -الغالة- ظهر اليوم، من الإطاحة بشخص؛ عُثر بحوزته على بلاطتين من الحشيش المخدر، مخبأة في مراتب المركبة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن يقظة رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالليث "الغالة" أثناء صلاة الجمعة، قد اشتبهوا في مركبة من نوع "هوندا أكورد"، يقودها مواطن.

وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش من قِبل رجال الأمن، تم العثور بداخلها على بلاطتين من الحشيش المخدر مخبأتَيْن في مراتب المركبة، وتزنان 2 كيلو، وقد جرى تسليم المواطن والمضبوطات التي بحوزته إلى "مكافحة المخدرات" بالليث بحكم الاختصاص.

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فشلت حيلته.. يقظة أمن الطرق بالليث تطيح بمواطن بحوزته حشيش مخدر
سبق

تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث -الغالة- ظهر اليوم، من الإطاحة بشخص؛ عُثر بحوزته على بلاطتين من الحشيش المخدر، مخبأة في مراتب المركبة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن يقظة رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالليث "الغالة" أثناء صلاة الجمعة، قد اشتبهوا في مركبة من نوع "هوندا أكورد"، يقودها مواطن.

وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش من قِبل رجال الأمن، تم العثور بداخلها على بلاطتين من الحشيش المخدر مخبأتَيْن في مراتب المركبة، وتزنان 2 كيلو، وقد جرى تسليم المواطن والمضبوطات التي بحوزته إلى "مكافحة المخدرات" بالليث بحكم الاختصاص.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
04:42 PM

فشلت حيلته.. يقظة أمن الطرق بالليث تطيح بمواطن بحوزته حشيش مخدر

فيما جرى تسليمه والمضبوطات إلى "مكافحة المخدرات"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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8,748

تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث -الغالة- ظهر اليوم، من الإطاحة بشخص؛ عُثر بحوزته على بلاطتين من الحشيش المخدر، مخبأة في مراتب المركبة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن يقظة رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالليث "الغالة" أثناء صلاة الجمعة، قد اشتبهوا في مركبة من نوع "هوندا أكورد"، يقودها مواطن.

وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش من قِبل رجال الأمن، تم العثور بداخلها على بلاطتين من الحشيش المخدر مخبأتَيْن في مراتب المركبة، وتزنان 2 كيلو، وقد جرى تسليم المواطن والمضبوطات التي بحوزته إلى "مكافحة المخدرات" بالليث بحكم الاختصاص.

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