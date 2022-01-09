وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفرنسي آفاق التعاون المشترك
ناقش عبر اتصال هاتفي تطورات الأوضاع وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفرنسي آفاق التعاون المشترك
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-09
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
07:44 PM
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفرنسي آفاق التعاون المشترك
ناقش عبر اتصال هاتفي تطورات الأوضاع وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.