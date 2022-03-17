بدأت وزارة التجارة في استقبال البلاغات حول التلاعب في أسعار المعقمات والكمامات الطبية، وخصصت في التطبيق المخصص للأجهزة الإلكترونية خيارات تتعلق برصد تلك المخالفات. ودعا المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، المواطنين والمقيمين عند ملاحظة رفع في أسعار بيع الكمامات أو المعقمات، إلى عدم التردد في رفع بلاغ لوزارة التجارة عبر تطبيق بلاغ تجاري https://mci.gov.sa/ar/Pages/MobileApps.aspx حيث تم تخصيص أول خانتين فيه للبلاغات عن للمعقمات والكمامات. ويمكن لقراء "سبق" تحميل تطبيق "بلاغ تجاري" لأجهزة الآيفون والآيباد من خلال الرابط التالي: https://apple.co/2TVF7sU ، ولأجهزة العاملة بنظام الأندرويد من خلال الرابط: http://bit.ly/2QmFOti

"التجارة" تبدأ استقبال البلاغات ضد المتلاعبين بأسعار الكمامات والمعقمات فهد الغبيوي سبق 2020-03-17 بدأت وزارة التجارة في استقبال البلاغات حول التلاعب في أسعار المعقمات والكمامات الطبية، وخصصت في التطبيق المخصص للأجهزة الإلكترونية خيارات تتعلق برصد تلك المخالفات.



ودعا المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، المواطنين والمقيمين عند ملاحظة رفع في أسعار بيع الكمامات أو المعقمات، إلى عدم التردد في رفع بلاغ لوزارة التجارة عبر تطبيق بلاغ تجاري https://mci.gov.sa/ar/Pages/MobileApps.aspx حيث تم تخصيص أول خانتين فيه للبلاغات عن للمعقمات والكمامات.



ويمكن لقراء "سبق" تحميل تطبيق "بلاغ تجاري" لأجهزة الآيفون والآيباد من خلال الرابط التالي: https://apple.co/2TVF7sU، ولأجهزة العاملة بنظام الأندرويد من خلال الرابط: http://bit.ly/2QmFOti

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 06:49 PM

اخر تعديل 17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 08:10 PM

"التجارة" تبدأ استقبال البلاغات ضد المتلاعبين بأسعار الكمامات والمعقمات "الحسين": لا تترددوا في الإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال تطبيق "بلاغ"





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بدأت وزارة التجارة في استقبال البلاغات حول التلاعب في أسعار المعقمات والكمامات الطبية، وخصصت في التطبيق المخصص للأجهزة الإلكترونية خيارات تتعلق برصد تلك المخالفات.



ودعا المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، المواطنين والمقيمين عند ملاحظة رفع في أسعار بيع الكمامات أو المعقمات، إلى عدم التردد في رفع بلاغ لوزارة التجارة عبر تطبيق بلاغ تجاري https://mci.gov.sa/ar/Pages/MobileApps.aspx حيث تم تخصيص أول خانتين فيه للبلاغات عن للمعقمات والكمامات.



ويمكن لقراء "سبق" تحميل تطبيق "بلاغ تجاري" لأجهزة الآيفون والآيباد من خلال الرابط التالي: https://apple.co/2TVF7sU، ولأجهزة العاملة بنظام الأندرويد من خلال الرابط: http://bit.ly/2QmFOti