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كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات 8800 والوفيات 102

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعًا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقًا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعًا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقًا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:23 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:56 AM

كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات 8800 والوفيات 102

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعًا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقًا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة.

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