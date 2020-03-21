كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا
ليصل إجمالي الإصابات 8800 والوفيات 102
سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعًا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقًا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة.
فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-21
سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعًا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقًا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة.
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:23 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:56 AM
كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا
ليصل إجمالي الإصابات 8800 والوفيات 102
سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعًا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقًا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة.