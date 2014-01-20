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سفن حربية ومقاتلات مصرية إلى البحرين .. الهدف "حمد -3"

بهدف تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية ودعم التعاون العسكري

وصلت إلى البحرين مجموعة من السفن الحربية وعدد من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة المصرية؛ للمشاركة في التمرين المشترك "حمد -3".

وقالت وكالة الأنباء البحرينية: يأتي ذلك تعزيزاً وترسيخاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ عاهل البلاد القائد الأعلى، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في إطار دعم التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين الهادف إلى تعزيز الروابط التاريخية الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتعميق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الدول العربية الشقيقة، التي من شأنها دعم العمل العربي المشترك.

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سفن حربية ومقاتلات مصرية إلى البحرين .. الهدف "حمد -3"
سبق

وصلت إلى البحرين مجموعة من السفن الحربية وعدد من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة المصرية؛ للمشاركة في التمرين المشترك "حمد -3".

وقالت وكالة الأنباء البحرينية: يأتي ذلك تعزيزاً وترسيخاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ عاهل البلاد القائد الأعلى، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في إطار دعم التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين الهادف إلى تعزيز الروابط التاريخية الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتعميق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الدول العربية الشقيقة، التي من شأنها دعم العمل العربي المشترك.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
09:57 AM

سفن حربية ومقاتلات مصرية إلى البحرين .. الهدف "حمد -3"

بهدف تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية ودعم التعاون العسكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,766

وصلت إلى البحرين مجموعة من السفن الحربية وعدد من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة المصرية؛ للمشاركة في التمرين المشترك "حمد -3".

وقالت وكالة الأنباء البحرينية: يأتي ذلك تعزيزاً وترسيخاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ عاهل البلاد القائد الأعلى، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في إطار دعم التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين الهادف إلى تعزيز الروابط التاريخية الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتعميق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الدول العربية الشقيقة، التي من شأنها دعم العمل العربي المشترك.

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