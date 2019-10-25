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مصرع طفل ووالده دهساً في قلوة أثناء عبورهما لأحد المطاعم

"سبق" تتابع الحادث لحظة بلحظة

توفي طفل ووالده دهساً أثناء عبور الشارع للوصول لأحد المطاعم ظهر اليوم في محافظة قلوة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن طفل 5 سنوات ووالده 40 عام توفيا دهساً أثناء عبور الشارع للوصول إلى مطعم في الجهة المقابلة ظهر اليوم في قلوة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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مصرع طفل ووالده دهساً في قلوة أثناء عبورهما لأحد المطاعم
سبق

توفي طفل ووالده دهساً أثناء عبور الشارع للوصول لأحد المطاعم ظهر اليوم في محافظة قلوة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن طفل 5 سنوات ووالده 40 عام توفيا دهساً أثناء عبور الشارع للوصول إلى مطعم في الجهة المقابلة ظهر اليوم في قلوة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
06:26 PM
اخر تعديل
25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
07:09 PM

مصرع طفل ووالده دهساً في قلوة أثناء عبورهما لأحد المطاعم

"سبق" تتابع الحادث لحظة بلحظة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
3
2,260

توفي طفل ووالده دهساً أثناء عبور الشارع للوصول لأحد المطاعم ظهر اليوم في محافظة قلوة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن طفل 5 سنوات ووالده 40 عام توفيا دهساً أثناء عبور الشارع للوصول إلى مطعم في الجهة المقابلة ظهر اليوم في قلوة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,005
2.5 مليار ..

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