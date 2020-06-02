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الهند.. إصابات كورونا تقترب من الـ 200 ألف شخص

سجّلت 8171 إصابة و204 وفيات خلال يوم واحد

سجّلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أكثر من ثمانية آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليقترب بذلك عدد الإصابات في البلاد من 200 ألف.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 8171 إصابة، و204 وفيات، خلال يوم واحد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 198706، والوفيات إلى 5598.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تتخطى الهند بذلك فرنسا، وتصبح سابع أعلى دولة في العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تخفيف قيودها بعد أن جعلت إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين الملايين دون عمل.

جديرٌ بالذكر أن الهند التي سجّلت 95526 حالة شفاء من فيروس كورونا، أنهت عملية الإغلاق الرابعة في 31 مايو، ودخلت المرحلة الأولى من الخروج المتدرج من حالة الحظر والإغلاق العام، الذي بدأ في 24 مارس الماضي.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند.. إصابات كورونا تقترب من الـ 200 ألف شخص
سبق

سجّلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أكثر من ثمانية آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليقترب بذلك عدد الإصابات في البلاد من 200 ألف.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 8171 إصابة، و204 وفيات، خلال يوم واحد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 198706، والوفيات إلى 5598.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تتخطى الهند بذلك فرنسا، وتصبح سابع أعلى دولة في العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تخفيف قيودها بعد أن جعلت إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين الملايين دون عمل.

جديرٌ بالذكر أن الهند التي سجّلت 95526 حالة شفاء من فيروس كورونا، أنهت عملية الإغلاق الرابعة في 31 مايو، ودخلت المرحلة الأولى من الخروج المتدرج من حالة الحظر والإغلاق العام، الذي بدأ في 24 مارس الماضي.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
11:08 AM

الهند.. إصابات كورونا تقترب من الـ 200 ألف شخص

سجّلت 8171 إصابة و204 وفيات خلال يوم واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أكثر من ثمانية آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليقترب بذلك عدد الإصابات في البلاد من 200 ألف.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 8171 إصابة، و204 وفيات، خلال يوم واحد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 198706، والوفيات إلى 5598.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تتخطى الهند بذلك فرنسا، وتصبح سابع أعلى دولة في العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تخفيف قيودها بعد أن جعلت إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين الملايين دون عمل.

جديرٌ بالذكر أن الهند التي سجّلت 95526 حالة شفاء من فيروس كورونا، أنهت عملية الإغلاق الرابعة في 31 مايو، ودخلت المرحلة الأولى من الخروج المتدرج من حالة الحظر والإغلاق العام، الذي بدأ في 24 مارس الماضي.

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