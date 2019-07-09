جامعة الملك سعود تحذر من حسابات تدعي توفير "مقاعد قبول"

تنشر معلومات خاطئة للطلاب والطالبات عبر وسائل التواصل

حذرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود من التعامل مع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت تدعي توفير مقاعد قبول للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية أو تلك التي تنشر معلومات خاطئة.

وأكدت العمادة أن جميع المستجدات بشأن القبول بالجامعة يتم إعلانها في القنوات الرسمية على وسائل التواصل أو موقع العمادة أو بوابات القبول الخاصة بها.