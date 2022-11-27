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القصيم.. الوحدات المتنقلة بوزارة التجارة تشارك بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م

تشارك الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة، في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وتوجيه استقبال طلبات التصحيح للراغبين في الاستفادة من الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م بعدد من المواقع في منطقة القصيم.
وأكد مدير فرع وزارة التجارة بالقصيم فهد الحربي، أن الفترة التصحيحية هي فرصة لتصحيح الأوضاع، قبل تطبيق العقوبات، التي تصل للسجن 5 سنوات، والغرامة لـ 5 ملايين أو بهما معًا، لافتاً الانتباه إلى أن آليات العمل الرقابي ستكون صارمة ومشددة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها.
يذكر أن التقديم خلال الفترة التصحيحية، يُمكن الاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تشمل: الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي، ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر: mc.gov.sa.

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القصيم.. الوحدات المتنقلة بوزارة التجارة تشارك بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
سبق

تشارك الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة، في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وتوجيه استقبال طلبات التصحيح للراغبين في الاستفادة من الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م بعدد من المواقع في منطقة القصيم.
وأكد مدير فرع وزارة التجارة بالقصيم فهد الحربي، أن الفترة التصحيحية هي فرصة لتصحيح الأوضاع، قبل تطبيق العقوبات، التي تصل للسجن 5 سنوات، والغرامة لـ 5 ملايين أو بهما معًا، لافتاً الانتباه إلى أن آليات العمل الرقابي ستكون صارمة ومشددة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها.
يذكر أن التقديم خلال الفترة التصحيحية، يُمكن الاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تشمل: الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي، ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر: mc.gov.sa.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
05:53 PM

القصيم.. الوحدات المتنقلة بوزارة التجارة تشارك بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تشارك الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة، في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وتوجيه استقبال طلبات التصحيح للراغبين في الاستفادة من الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م بعدد من المواقع في منطقة القصيم.
وأكد مدير فرع وزارة التجارة بالقصيم فهد الحربي، أن الفترة التصحيحية هي فرصة لتصحيح الأوضاع، قبل تطبيق العقوبات، التي تصل للسجن 5 سنوات، والغرامة لـ 5 ملايين أو بهما معًا، لافتاً الانتباه إلى أن آليات العمل الرقابي ستكون صارمة ومشددة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها.
يذكر أن التقديم خلال الفترة التصحيحية، يُمكن الاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تشمل: الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي، ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر: mc.gov.sa.

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