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"شوكان جينداي": الزعيم الكوري دخل في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب

انهار فجأة خلال زيارة لمنطقة ريفية

ذكرت مجلة "شوكان جينداي" اليابانية، أن الزعيم الكوري كيم جونج أون دخل في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات، حسبما أوردت "الحرة" اليوم (السبت).

ونقلت "شوكان جينداي" عن عضو في الفريق الطبي لكيم، رفض الكشف عن اسمه، أن الزعيم الكوري الشمالي انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل الجاري، وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب.

وبينت المجلة أن الجراح المسؤول عن العملية لم يكن معتاداً على التعامل مع مرضى السمنة وكان متوتراً للغاية أثناء العملية، مما أدى إلى تأخيرات تسببت في إدخال كيم في حالة فقدان وعي.

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"شوكان جينداي": الزعيم الكوري دخل في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب
سبق

ذكرت مجلة "شوكان جينداي" اليابانية، أن الزعيم الكوري كيم جونج أون دخل في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات، حسبما أوردت "الحرة" اليوم (السبت).

ونقلت "شوكان جينداي" عن عضو في الفريق الطبي لكيم، رفض الكشف عن اسمه، أن الزعيم الكوري الشمالي انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل الجاري، وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب.

وبينت المجلة أن الجراح المسؤول عن العملية لم يكن معتاداً على التعامل مع مرضى السمنة وكان متوتراً للغاية أثناء العملية، مما أدى إلى تأخيرات تسببت في إدخال كيم في حالة فقدان وعي.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
09:29 PM

"شوكان جينداي": الزعيم الكوري دخل في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب

انهار فجأة خلال زيارة لمنطقة ريفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مجلة "شوكان جينداي" اليابانية، أن الزعيم الكوري كيم جونج أون دخل في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات، حسبما أوردت "الحرة" اليوم (السبت).

ونقلت "شوكان جينداي" عن عضو في الفريق الطبي لكيم، رفض الكشف عن اسمه، أن الزعيم الكوري الشمالي انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل الجاري، وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب.

وبينت المجلة أن الجراح المسؤول عن العملية لم يكن معتاداً على التعامل مع مرضى السمنة وكان متوتراً للغاية أثناء العملية، مما أدى إلى تأخيرات تسببت في إدخال كيم في حالة فقدان وعي.

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