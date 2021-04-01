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البنك المركزي يحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان والأعياد

ستكون خلال الشهر الكريم من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساءً للبنوك

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الخميس، أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

وأوضح البنك أن أوقات العمل اليومية في رمضان ستكون من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساء للبنوك، ومن 9:30 صباحاً وحتى 5:30 مساءً لمراكز التحويل المالية.

وأكد أن إجازة عيد الفطر ستبدأ نهاية دوام عمل يوم الاثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 17 مايو الموافق 5 شوال.

وقال البنك المركزي: تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام عمل يوم الخميس 15 يوليو الموافق 5 ذي الحجة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الموافق 15 ذي الحجة.

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البنك المركزي يحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان والأعياد
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الخميس، أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

وأوضح البنك أن أوقات العمل اليومية في رمضان ستكون من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساء للبنوك، ومن 9:30 صباحاً وحتى 5:30 مساءً لمراكز التحويل المالية.

وأكد أن إجازة عيد الفطر ستبدأ نهاية دوام عمل يوم الاثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 17 مايو الموافق 5 شوال.

وقال البنك المركزي: تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام عمل يوم الخميس 15 يوليو الموافق 5 ذي الحجة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الموافق 15 ذي الحجة.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
03:44 PM

البنك المركزي يحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان والأعياد

ستكون خلال الشهر الكريم من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساءً للبنوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الخميس، أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

وأوضح البنك أن أوقات العمل اليومية في رمضان ستكون من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساء للبنوك، ومن 9:30 صباحاً وحتى 5:30 مساءً لمراكز التحويل المالية.

وأكد أن إجازة عيد الفطر ستبدأ نهاية دوام عمل يوم الاثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 17 مايو الموافق 5 شوال.

وقال البنك المركزي: تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام عمل يوم الخميس 15 يوليو الموافق 5 ذي الحجة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الموافق 15 ذي الحجة.

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