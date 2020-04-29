مدارس المنهل تقدِّم 200 منحة دراسية لأبناء العاملين بالقطاع الصحي

تقديرًا وعرفانًا للدور الكبير لأبطال الصحة في التصدي لجائحة كورونا

أعلنت مدارس المنهل تقديم منح دراسية لـ 200 طالب وطالبة من أبناء الممارسين الصحيين في القطاع الحكومي، تتمثل في خصم 50 % من الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1442هـ؛ وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي يضطلع به أبطال الصحة في التصدي لجائحة كورونا، والجهود التي بذلوها ويبذلونها للوقاية من تفشيها.

وفي هذا الصدد قال عبدالعزيز بن فوزان الفهد، رئيس مجلس إدارة مدارس المنهل: إن هذه المنحة تأتي إيمانًا منا بمسؤوليتنا المجتمعية؛ إذ يأتي تقديمنا 200 منحة دراسية جزئية بخصم 50‎ %‎ من الرسوم الدراسية لأبناء منسوبي وزارة الصحة بالقطاعات الحكومية عرفانًا وتقديرًا منا للدور الكبير الذي يقوم به أبطال الصحة لمواجهة الجائحة العالمية COVID.19 ، سائلين المولى لهم التوفيق، وأن يعينهم على أداء رسالتهم العظيمة.

وأوضح "الفهد" أن تقديم المنح يتم بمدارس المنهل (فرع المربع بالرياض) وفق الشروط والأحكام والتفاصيل على حساب مدارس المنهل على تويتر @manhalschools.

وتقدَّم الفهد نيابة عن مجلس إدارة مدارس المنهل بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الفضيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أعانهما الله على قيادة الأمة لتحقيق الأهداف المنشودة-، سائلاً المولى -عز وجل- أن يرفع عنا هذا البلاء، ويزيل الغمة عن بلاد المسلمين خاصة، والعالم كافة.