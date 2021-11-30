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صالح الغامدي يحتفل بزواج ولديه "سند ومبارك" بالباحة

احتفل الشيخ صالح بن عواض الزهيري الغامدي، بزفاف ولديه "سند ومبارك"، في إحدى قاعات الأفراح بمركز معشوقة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، بحضور عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء للعريسين بالتوفيق والسداد.


"سبق" تهنئ الشابين "سند ومبارك "، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.

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صالح الغامدي يحتفل بزواج ولديه "سند ومبارك" بالباحة
سبق

احتفل الشيخ صالح بن عواض الزهيري الغامدي، بزفاف ولديه "سند ومبارك"، في إحدى قاعات الأفراح بمركز معشوقة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، بحضور عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء للعريسين بالتوفيق والسداد.


"سبق" تهنئ الشابين "سند ومبارك "، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
11:44 PM

صالح الغامدي يحتفل بزواج ولديه "سند ومبارك" بالباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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احتفل الشيخ صالح بن عواض الزهيري الغامدي، بزفاف ولديه "سند ومبارك"، في إحدى قاعات الأفراح بمركز معشوقة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، بحضور عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء للعريسين بالتوفيق والسداد.


"سبق" تهنئ الشابين "سند ومبارك "، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.

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