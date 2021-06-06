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"الصحة": تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة و93 % من العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمراراً لنجاحها في التصدّي لجائحة كورونا والحد من انتشاره

بدعمٍ واهتمامٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده "يحفظهما الله"، فقد تمكّنت وزارة الصحة -بفضل الله- من تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة، إضافةً إلى تطعيم 93 % من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد.

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمراراً لنجاحها في التصدّي لجائحة كورونا والحد من انتشاره، كما أنها تعكس حرص "الصحة" على حماية النظام الصحي وتعزيزه، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستفيدين كافة من خدمات منشآتها الصحية ومنسوبيها بمختلف فئاتهم، حيث يُعد الممارسون الصحيون ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح.

وأضافت "الصحة" أن إجمالي منسوبيها من الممارسين الصحيين في مرافقها الصحية كافة الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 82 %.

تجدر الإشارة إلى أنه تمّ إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 590 مركزاً للقاح منتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ بعضها يعمل على مدار 24 ساعة، حيث تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة و93 % من العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد
سبق

بدعمٍ واهتمامٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده "يحفظهما الله"، فقد تمكّنت وزارة الصحة -بفضل الله- من تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة، إضافةً إلى تطعيم 93 % من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد.

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمراراً لنجاحها في التصدّي لجائحة كورونا والحد من انتشاره، كما أنها تعكس حرص "الصحة" على حماية النظام الصحي وتعزيزه، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستفيدين كافة من خدمات منشآتها الصحية ومنسوبيها بمختلف فئاتهم، حيث يُعد الممارسون الصحيون ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح.

وأضافت "الصحة" أن إجمالي منسوبيها من الممارسين الصحيين في مرافقها الصحية كافة الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 82 %.

تجدر الإشارة إلى أنه تمّ إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 590 مركزاً للقاح منتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ بعضها يعمل على مدار 24 ساعة، حيث تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
09:16 AM

"الصحة": تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة و93 % من العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمراراً لنجاحها في التصدّي لجائحة كورونا والحد من انتشاره

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,742

بدعمٍ واهتمامٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده "يحفظهما الله"، فقد تمكّنت وزارة الصحة -بفضل الله- من تطعيم 98 % من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة، إضافةً إلى تطعيم 93 % من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات تطمن ومراكز تأكد.

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود المملكة واستمراراً لنجاحها في التصدّي لجائحة كورونا والحد من انتشاره، كما أنها تعكس حرص "الصحة" على حماية النظام الصحي وتعزيزه، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستفيدين كافة من خدمات منشآتها الصحية ومنسوبيها بمختلف فئاتهم، حيث يُعد الممارسون الصحيون ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح.

وأضافت "الصحة" أن إجمالي منسوبيها من الممارسين الصحيين في مرافقها الصحية كافة الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 82 %.

تجدر الإشارة إلى أنه تمّ إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 590 مركزاً للقاح منتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ بعضها يعمل على مدار 24 ساعة، حيث تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.

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