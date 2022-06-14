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"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

الفريق يقبع في المركز الأخير

أعلن نادي العدالة اليوم السبت رحيل التونسي ناصيف البياوي، مدرب الفريق الأول لكرة القـدم، عن قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال النادي في بيان، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": قدَّم المدير الفني للفريق الأول لكرة القـدم في نادي العدالة، التونسي ناصيف البياوي، اعتذاره عن عدم قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وتابع البيان: رغم محاولات الإدارة لثنيه عن قراره المفاجئ إلا أنه رفض معللاً ذلك بأن فترة إعداد الفريق للفترة القادمة غير كافية، وخصوصًا أن الجولات الثماني المتبقية ستقام خلال شهر واحد فقط، إضافة إلى أن الأجواء ستكون حارة جدًّا.

من جهتها، قدمت إدارة النادي خالص الشكر والثناء للمدير الفني المعتذر على جهوده مع الفريق طيلة الفترة الماضية، مع كل الأماني له بالتوفيق في مشواره القادم.

وقد تولى "البياوي" تدريب العدالة في نوفمبر الماضي خلفًا لمواطنه إسكندر القصري الذي أعلن النادي الشرقي إقالته. وينتهي عقد البياوي بنهاية يونيو الجاري.

يُذكر أن العدالة يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة قبل التوقف القسري للمنافسة بسبب جائحة كورونا.

العدالة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام
سبق

أعلن نادي العدالة اليوم السبت رحيل التونسي ناصيف البياوي، مدرب الفريق الأول لكرة القـدم، عن قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال النادي في بيان، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": قدَّم المدير الفني للفريق الأول لكرة القـدم في نادي العدالة، التونسي ناصيف البياوي، اعتذاره عن عدم قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وتابع البيان: رغم محاولات الإدارة لثنيه عن قراره المفاجئ إلا أنه رفض معللاً ذلك بأن فترة إعداد الفريق للفترة القادمة غير كافية، وخصوصًا أن الجولات الثماني المتبقية ستقام خلال شهر واحد فقط، إضافة إلى أن الأجواء ستكون حارة جدًّا.

من جهتها، قدمت إدارة النادي خالص الشكر والثناء للمدير الفني المعتذر على جهوده مع الفريق طيلة الفترة الماضية، مع كل الأماني له بالتوفيق في مشواره القادم.

وقد تولى "البياوي" تدريب العدالة في نوفمبر الماضي خلفًا لمواطنه إسكندر القصري الذي أعلن النادي الشرقي إقالته. وينتهي عقد البياوي بنهاية يونيو الجاري.

يُذكر أن العدالة يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة قبل التوقف القسري للمنافسة بسبب جائحة كورونا.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
11:26 PM

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

الفريق يقبع في المركز الأخير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي العدالة اليوم السبت رحيل التونسي ناصيف البياوي، مدرب الفريق الأول لكرة القـدم، عن قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال النادي في بيان، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": قدَّم المدير الفني للفريق الأول لكرة القـدم في نادي العدالة، التونسي ناصيف البياوي، اعتذاره عن عدم قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وتابع البيان: رغم محاولات الإدارة لثنيه عن قراره المفاجئ إلا أنه رفض معللاً ذلك بأن فترة إعداد الفريق للفترة القادمة غير كافية، وخصوصًا أن الجولات الثماني المتبقية ستقام خلال شهر واحد فقط، إضافة إلى أن الأجواء ستكون حارة جدًّا.

من جهتها، قدمت إدارة النادي خالص الشكر والثناء للمدير الفني المعتذر على جهوده مع الفريق طيلة الفترة الماضية، مع كل الأماني له بالتوفيق في مشواره القادم.

وقد تولى "البياوي" تدريب العدالة في نوفمبر الماضي خلفًا لمواطنه إسكندر القصري الذي أعلن النادي الشرقي إقالته. وينتهي عقد البياوي بنهاية يونيو الجاري.

يُذكر أن العدالة يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة قبل التوقف القسري للمنافسة بسبب جائحة كورونا.

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