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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8609.35 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 117 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 140.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8609.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، وأنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، والوطنية، ومبكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جرير، ورعاية، والمجموعة السعودية، وأسواق عبدالله العثيم، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.62%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 50.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3368.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 77 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8609.35 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 140.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8609.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، وأنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، والوطنية، ومبكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جرير، ورعاية، والمجموعة السعودية، وأسواق عبدالله العثيم، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.62%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 50.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3368.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 77 صفقة.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
04:18 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8609.35 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 117 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 140.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8609.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، وأنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، والوطنية، ومبكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جرير، ورعاية، والمجموعة السعودية، وأسواق عبدالله العثيم، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.62%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 50.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3368.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 77 صفقة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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