النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دبي .. إغلاق جميع المطاعم والكافيهات بدءاً من اليوم

السماح لخدمة توصيل الطعام مع التقيُّد بالاشتراطات

أعلنت بلدية دبي، اليوم، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب في دبي، اعتباراً من اليوم، ولمدة أسبوعين.

وقالت بلدية دبي، في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر": هذا القرار يستثني مطاعم المنشآت الفندقية التي تقدم وجبات للنزلاء فقط، والسماح لخدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام ونقل الأغذية بالاستمرارية مع الالتزام باشتراطات السلامة.

دبي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
دبي .. إغلاق جميع المطاعم والكافيهات بدءاً من اليوم
سبق

أعلنت بلدية دبي، اليوم، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب في دبي، اعتباراً من اليوم، ولمدة أسبوعين.

وقالت بلدية دبي، في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر": هذا القرار يستثني مطاعم المنشآت الفندقية التي تقدم وجبات للنزلاء فقط، والسماح لخدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام ونقل الأغذية بالاستمرارية مع الالتزام باشتراطات السلامة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:58 PM

دبي .. إغلاق جميع المطاعم والكافيهات بدءاً من اليوم

السماح لخدمة توصيل الطعام مع التقيُّد بالاشتراطات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,431

أعلنت بلدية دبي، اليوم، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب في دبي، اعتباراً من اليوم، ولمدة أسبوعين.

وقالت بلدية دبي، في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر": هذا القرار يستثني مطاعم المنشآت الفندقية التي تقدم وجبات للنزلاء فقط، والسماح لخدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام ونقل الأغذية بالاستمرارية مع الالتزام باشتراطات السلامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,162
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,005
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,554

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة